Марго Робби так и не поцеловала Райана Гослинга в фильме «Барби»

Друзья Марго Робби жаждали горячих подробностей Когда они узнали, что актриса будет сниматься в новом фильме с красавчиком Райаном Гослингом, некоторые из них очень надеялись узнать, как же целуется секс-символ! На вопрос о том, рада ли она, что в фильме ей не пришлось целоваться с Гослингом, Робби со смехом ответила: «Нет! Для меня это не было победой», — сказала она.

© Кадр из фильма

Похоже, что это ещё большая потеря для друзей, которые знали, что Марго также выступает продюсером фильма.

«Все мои подруги говорили: "Ты снялась с ним в фильме и не поцеловалась? Что с тобой не так? Я думала, что ты вроде как главная в этом фильме!”», — рассказала звезда.

В свою очередь, Гослинг доволен тем, как их герои справились со своим неловким романом:

«Это было так забавно — пытаться понять, как они представляют себе поцелуй. Я так рад, что всё это вырезали», — говорит он во время совместного интервью с Робби.

Что поклонники смогут увидеть во всей красе, так это танцевальные партии в исполнении Гослинга.

«Это было то, к чему мне пришлось долго готовиться», — говорит актёр.

К счастью, Райан не остался без поддержки своей самой милой и любимой аудитории. У него были лучшие помощники: его дочери. Он воспитывает 8-летнюю Эсмеральду и 7-летнюю Амаду со своей женой и коллегой Евой Мендес.

«Они были дома, пока я занимался. И в итоге знают танец так же хорошо, как и я», — сказал он.