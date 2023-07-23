В кинотеатрах России могут показать два самых громких фильма 2023 года

Киносеть «Киноквартал» заявила, что в кинотеатрах России могут показать «Барби» и «Оппенгеймер» — одни из самых громких фильмов 2023 года. По словам представителей сети, картины покажут ориентировочно в августе.Слова коллег подтвердили и в «Гранд Синема» в подмосковном Фрязино: здесь «попытаются добыть «Барби» и «Оппенгеймера» через пару недель».
В России возникли трудности с поставками голливудских фильмов из-за решения компании WesternRus, которая ранее отправляла копии из Казахстана. Поставщику якобы не понравился высокий уровень пиратства их контента и низкая окупаемость. В студии Red Head Sound подтвердили, что «Барби» получит неофициальный дубляж с оригинальными актерами озвучки Райана Гослинга и Марго Робби.