В кинотеатрах России могут показать два самых громких фильма 2023 года

Киносеть «Киноквартал» заявила, что в кинотеатрах России могут показать «Барби» и «Оппенгеймер» — одни из самых громких фильмов 2023 года. По словам представителей сети, картины покажут ориентировочно в августе.Слова коллег подтвердили и в «Гранд Синема» в подмосковном Фрязино: здесь «попытаются добыть «Барби» и «Оппенгеймера» через пару недель».