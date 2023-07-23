Начались съемки многосерийного исторического фильма «Столыпин»

Киностудия «Москино» объявляет о начале съемок многосерийного исторического фильма «Столыпин», премьерный показ которого состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим». Проект создается при поддержке Института развития интернета. Телепремьера сериала запланирована в эфире телеканала «Россия».

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«Столыпин» — это новая работа режиссера Алексея Андрианова, автора таких проектов в жанре «историческая драма», как сериалы «Грозный», «Годунов» и «София», с большим успехом выходившие ранее в эфире телеканала «Россия».

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Алексей Андрианов: «Петр Аркадьевич Столыпин был великим человеком, и для нас большая честь и ответственность постараться раскрыть масштаб его личности для самой широкой аудитории. Уверен, что наш проект получится не менее масштабным, и мы сможем создать достойный портрет Столыпина на фоне эпохи, переломной для российской истории».

Сериал «Столыпин» — это многогранное отражение важнейшего периода истории Российской Империи с 1906 по 1911 год. Основа сюжета — две равноправные линии, посвященные людям, находящимся «по разные стороны баррикад». С одной стороны — председатель кабинета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране, с другой — революционеры-максималисты, замышляющие его убийство.