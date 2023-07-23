За что глава Украины увольняет министров и послов

Занимательные истории произошли в киевских верхах: одновременно остались без высоких постов министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и посол в Британии Вадим Пристайко. Причины недобровольного ухода обоих персонажей различаются, но роднит их одно - страх и маниакальная подозрительность Зеленского.

Знать подробную биографию Александра Ткаченко российскому читателю не обязательно, достаточно напомнить, что именно он формальный инициатор и исполнитель гонений на УПЦ, а также сноса памятников, переименований, разжигания ненависти в СМИ и прочего варварства, которое на Украине проходит по бюджетной графе "культура". Именно из-за бюджета и случился скандал. Еще две недели назад патриотическая украинская общественность начала возмущаться в соцсетях вложением министерства в "музей голодомора" сразу 600 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов). Мол, на эти деньги можно было три новых "Леопарда" купить, и еще на запчасти осталось бы. При этом каждый второй комментатор давал понять, что подозревает министра в намерении эти деньги украсть чуть менее чем полностью, поскольку вся его предыдущая биография и даже выражение лица позволяют предполагать худшее.

Видео дня

Занятно, что в кампании по уничижению Ткаченко слились сразу "соросята" - украинские иноагенты, "порохоботы" - поклонники Порошенко, и платные блогеры замглавы офиса Подоляка. У всех есть на Ткаченко застарелый зуб, еще со времен работы того на Коломойского и руководства каналом "1+1". Но Подоляк дополнительно хочет получить себе телемарафон "Единые новости", которым в ручном режиме управлял министр. Да и бюджет министерства - почти 250 миллионов долларов, ему тоже лишним не будет.

В итоге Зеленский пожурил Ткаченко за неуместные траты, и поручил премьеру Шмыгалю рассмотреть вопрос об отставке главы минкульта. А тот, не дожидаясь рассмотрения личного дела в Верховной раде, написал заявление по собственному желанию.

Можно было бы поверить, что проворовавшийся Ткаченко действительно стал для Зеленского громоотводом, и он удовлетворил запрос общества его отставкой. Если бы не одно "но": на Украине сейчас воруют все как в последний день, и коррупционная рента Ткаченко не самая большая. Коррупция, даже доказанная, на Украине давно не повод для отставки, как видно на примере министра обороны Резникова. Кажется, Ткаченко зашел на минное поле президентского самолюбия, когда решил снять юмористический сериал в жанре документари об Александре Поворознюке - кировоградском агробароне и фактурном хуторском хаме, пользующемся известной популярностью в соцсетях. Без сомнения, Зеленский усмотрел в этом грубую сатиру на собственное творение "Слуга народа", а также намерение Коломойского - есть и такие слухи - вывести Поворознюка накануне вероятных выборов в большую политику, тем же способом, который сработал с Зеленским. И все это в своей наглой манере - руками своего бывшего подчиненного Ткаченко, за бюджетные деньги - чуть более миллиона долларов, и на глазах у еще живого пана Зеленского. Уволив нестабильного министра, глава Украины тем самым на деле воспроизвел собственную крылатую фразу - что ему уже полных 45 годиков, и что он совсем не добрый доверчивый человек, излюбленная жертва мошенников, а самодур и диктатор без чувства юмора.

По тем же соображениям, похоже, отправился в отставку и посол при британской короне Пристайко, бывший глава МИД и многолетний представитель Украины при НАТО. Здесь второго дна, как в случае с Ткаченко, не просматривается. Посол действительно публично занял сторону министра обороны Британии Бена Уоллеса в его пикировании с Зеленским, указав последнему, что его толстая сатира в диалоге со стратегическими партнерами неуместна. Здесь уместно напомнить фабулу: в ответ на слова Уоллеса о неблагодарности украинцев, сказанные в кулуарах саммита НАТО и ставшие публичными, главный украинец по пути с мероприятия произнес в очередном обращении "спасибо" британцам 47 раз за 8 минут.

Показав себя подданным британской короны, а не президента Украины, самочинно управляющего местной дипломатией, Пристайко безусловно нарушил субординацию, и поэтому короткий указ на сайте Зеленского - "уволен", несмотря на заслуги - в объяснении причин не нуждается. С другой стороны, Зеленский и сам в некоторой степени подданный монархии - в Лондоне его семья, счета и недвижимость на Бейкер-стрит. Поэтому поверить, что он всерьез решил испортить отношения с Альбионом, не получается. Скорее, речь о некой оптимизации дипломатического штата. Нужно понимать, что Пристайко, как главный специалист по НАТО на Украине, провалил это направление, и Зеленский больше не сможет использовать членство в альянсе как козырь на выборах. Вообще, в Вильнюсе он, кажется, понял наконец, что в НАТО Украина если и вступит, то посмертно. А раз тема больше не актуальна, а сам Бен Уоллес уходит в отставку, то и Пристайко, возомнивший себя белой костью глобального мира, больше не нужен.