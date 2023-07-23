Фильм «Оппенгеймер» стартовал с $ 80 млн в США

По итогам первых выходных фильм «Оппенгеймер» заработал в США $ 80 млн. Это сразу на $ 30 млн выше прогнозов аналитиков — они не предполагали, что трехчасовой фильм с рейтингом «18+» окажется столь популярным в окружении конкурентов.

Это лучший старт в карьере Нолана, если не учитывать трилогию режиссёра о Бэтмене. Что касается общей кассы, то она за первый уикенд достигла цифры $ 175 млн при бюджете в $ 100 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают примерно половину от выручки, то лента может окупиться и выйти в плюс уже по итогам второго уикенда.