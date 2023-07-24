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Фильм "Барби" обогнал "Оппенгеймер" по кассовым сборам

В первые выходные фильм "Барби" в США собрал 155 миллионов долларов. Благодаря этому Грета Гервиг стала самой успешной женщиной-режиссером, сместив Анну Боден, которая является режиссером ленты "Капитан Марвел" и собрала 153 миллиона долларов на старте. Об этом сообщает Empire.

Фильм "Барби" обогнал "Оппенгеймер" по кассовым сборам
© Кадр из фильма

Предполагается, что сборы фильма "Барби" могут составить 300 миллионов долларов.

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Другая недавняя премьера также показала результаты выше ожиданий. Картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в свои первые выходные в Северной Америке собрала 80,5 миллионов долларов.

Ранее Нолана расстроила дата выхода фильмов "Оппенгеймер" и "Барби".

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