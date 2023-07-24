3 фильма-мюзикла, которые стоит увидеть
Если вы любите, когда история фильма подается через песни и танцы, то эта подборка кинолент скрасит ваш вечер. "Рамблер" расскажет о трех мюзиклах, которые стоит увидеть каждому.
"Чикаго"
Этот мюзикл планировали снять еще в 1970-е годы, однако из-за ряда обстоятельств дата съемок не раз сдвигалась. И вот только в 2002 году зрители смогли увидеть легендарный мюзикл на больших экранах. Главные роли в фильме достались Рене Зеллвегер, Кэтрин Зете-Джонс и Ричарду Гиру.
Героиня мечтает петь и танцевать на одной сцене с местной примадонной. И, когда это случается, она оказывается на скамье подсудимых. Интересный факт: кинолента выиграла в шести номинациях на премию "Оскар".
"Ла-Ла Ленд"
Кинолента побила рекорд премии "Золотой глобус", победив в семи номинациях. Мюзик рассказывает историю любви талантливого джазового пианиста и девушки, которая мечтает стать актрисой. И, когда они оба добиваются успеха, перед ними становится выбор между карьерой и чувствами. Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг.
"Звезда родилась"
Речь вовсе не про одноименный фильм 2018 года с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях. Эта картина-мюзикл была выпущен еще в далеком 1954 году. Актриса Джуди Гарлэнд исполнила роль начинающей певицы, которая познакомилась с кинозвездой. Мужчину очаровал ее голос, поэтому он предложил девушке осуществить ее мечту стать актрисой. Фильм отлично показывает обратную сторону жизни Голливуда.