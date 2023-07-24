3 фильма-мюзикла, которые стоит увидеть

Если вы любите, когда история фильма подается через песни и танцы, то эта подборка кинолент скрасит ваш вечер. "Рамблер" расскажет о трех мюзиклах, которые стоит увидеть каждому.

© Кадр из фильма

"Чикаго"

Кадр из фильма

Этот мюзикл планировали снять еще в 1970-е годы, однако из-за ряда обстоятельств дата съемок не раз сдвигалась. И вот только в 2002 году зрители смогли увидеть легендарный мюзикл на больших экранах. Главные роли в фильме достались Рене Зеллвегер, Кэтрин Зете-Джонс и Ричарду Гиру.

Героиня мечтает петь и танцевать на одной сцене с местной примадонной. И, когда это случается, она оказывается на скамье подсудимых. Интересный факт: кинолента выиграла в шести номинациях на премию "Оскар".

"Ла-Ла Ленд"

Кадр из фильма

Кинолента побила рекорд премии "Золотой глобус", победив в семи номинациях. Мюзик рассказывает историю любви талантливого джазового пианиста и девушки, которая мечтает стать актрисой. И, когда они оба добиваются успеха, перед ними становится выбор между карьерой и чувствами. Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг.

"Звезда родилась"

Кадр из фильма