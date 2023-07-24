Вышел новый русский трейлер фильма "Заложники" с Лиамом Нисоном
Опубликован второй трейлер фильма "Возмездие" (Retribution), который у нас в прокате получил название "Заложники" - благодаря исполнителю главной роли Лиаму Нисону.
Герой Нисона по имени Мэт везёт своих детей в школу, и тут выясняет, что у него в машине бомба. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые по телефону отдает неизвестный.
"Возмездие" -ремейк испанского фильма 2015 года "Незнакомец" (El desconocido).
Премьера в РФ - 24 августа, за день до США.