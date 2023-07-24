Вышел трейлер новой экранизации "Графа Монте-Кристо"

Появился трейлер очередного перепрочтения шлягера Дюма-отца "Граф Монте-Кристо". На этот раз речь - про испано-американский сериал, осовременивший историю любви, мести, предательства - ну, вы знаете.

Проект не мудрит и называется "Монтекристо" (Montecristo) - чтоб ненароком никто не обознался.

Синопсис. Алехандро Монтекристо (Уильям Леви) - загадочный владелец крупной технокомпании; никто не знает его прошлого и подробностей жизни. Конкуренты пытаются отнять у мужчины бизнес, и самый наглый из них, Фернандо Мондего (Роберто Энрикес), "даже не подозревает, что под личностью Алехандро скрывается человек, чью судьбу он разрушил много лет назад".

Мерседес сыграла Сильвия Абаскаль.

Мировая премьера шоу состоялась в апреле. Наш зритель официально увидит сериал с 28 июля.

Роман Дюма публиковался частями по мере написания - в 1844-1846 годах. Задумал его автор немногим ранее - увидев в путешествии остров Монтекристо (в Тирренском море) и услыхав легенду о зарытых там несметных сокровищах.

Книга стала мегауспехом автора - он был просто невероятен. Писатель на лившиеся потоками гонорары выстроил дом и виллу (скорее даже дворец), назвав его Замок Монте-Кристо. И пустился в страшный разгуляй.