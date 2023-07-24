Создатель «Карпова» рассказал о необходимости короткометражных фильмов

Режиссер и сценарист Илья Куликов заявил в беседе с RT, что каждый кинематографист должен пройти через опыт создания короткометражных фильмов.

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По его словам, работа над коротким метром — это «бег с рюкзаком камней за плечами», который, когда скинешь, «станешь непобедим».

При этом Куликов не считает подобную работу исключительно тренировкой перед большим кино.

«Среди короткометражек постоянно возникают самостоятельные яркие произведения искусства, возможные только в этой форме. Наше кино всегда имело свой независимый путь, но сейчас начинает все более осознанно переходить на него», — добавил кинематографист.

25 июля в Крыму стартует фестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ», который закончится 30 июля. На нем покажут российские, белорусские, китайские и сербские картины. В мероприятии поучаствуют более 100 режиссеров, операторов и сценаристов. В жюри вошли Илья Куликов, Егор Бероев, Александр Михайлов, Александр Цыпкин, Жан Просянов и другие деятели культуры.