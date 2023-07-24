Синопсис фильма «Белый список»

Весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности — до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.