Премьеры диснеевских фильмов под угрозой из-за забастовки актеров

Компания Disney может пойти на перенос премьерных показов некоторых своих фильмов в связи с забастовкой актеров. Об этом рассказало агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

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Согласно Bloomberg, под угрозой оказались премьеры таких диснеевских картин, как "Заветное желание", "Следующий гол" и "Бедные-несчастные". Известно, что на фоне стартовавшей забастовки актеры игнорируют участие в рекламных мероприятиях, направленных на продвижение перечисленных фильмов.