Премьеры диснеевских фильмов под угрозой из-за забастовки актеров
Компания Disney может пойти на перенос премьерных показов некоторых своих фильмов в связи с забастовкой актеров. Об этом рассказало агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Согласно Bloomberg, под угрозой оказались премьеры таких диснеевских картин, как "Заветное желание", "Следующий гол" и "Бедные-несчастные". Известно, что на фоне стартовавшей забастовки актеры игнорируют участие в рекламных мероприятиях, направленных на продвижение перечисленных фильмов.
Ранее профсоюз SAG-AFTRA, членами которого являются приблизительно 160 тысяч актеров, анонсировал старт забастовок в связи с провалом в достижении договоренности с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Среди требований актеров фигурирует повышение зарплат и платы за переработки. Кроме того, актеры хотят ограничения применения искусственного интеллекта в киноиндустрии.