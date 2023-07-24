Когда волки получают по зубам: выходит комедия о войне с биржами «Дурные деньги»
5 октября в российский прокат выходит комедийная драма режиссёра Крэйга Гиллеспи «Дурные деньги». Фильм основан на реальной истории, которая произошла в 2020 году.
В центре сюжета история об активистах, которые объединили американскую общественность, чтобы бросить вызов биржам с Уолл-Стрит и… не дать закрыться небольшому магазину видеоигр. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы скупают акции и «ломают» Уолл-Стрит, попутно зарабатывая легкие деньги.
Главные роли в фильме исполнили Сет Роген («Та ещё парочка»), Пол Дано («Бэтмен»), Себастиан Стэн («Мстители: Финал»), Пит Дэвидсон («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Шейлин Вудли («Дивергент»), Дэйн ДеХаан («Валериан и город тысячи планет»), Винсент Д’Онофрио («Великолепная семерка»), Америка Феррера («Барби») и Ник Офферман («Одни из нас»).