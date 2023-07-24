Когда волки получают по зубам: выходит комедия о войне с биржами «Дурные деньги»

5 октября в российский прокат выходит комедийная драма режиссёра Крэйга Гиллеспи «Дурные деньги». Фильм основан на реальной истории, которая произошла в 2020 году.

В центре сюжета история об активистах, которые объединили американскую общественность, чтобы бросить вызов биржам с Уолл-Стрит и… не дать закрыться небольшому магазину видеоигр. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы скупают акции и «ломают» Уолл-Стрит, попутно зарабатывая легкие деньги.