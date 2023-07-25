«Чертовски хорош»: первые впечатления критиков от фильма Gran Turismo

Gran Turismo — самый неожиданный фильм года, наполненный большим количеством эмоций и отличными сценами! Арчи Мадекве великолепен, наряду с такими великими актёрами, как Дэвид Харбор и Орландо Блум. Саундтрек тоже очень хорош. Просто посмотрите это!



Gran Turismo на удивление чертовски хороший фильм. Режиссура Нила Бломкампа великолепна, а исполнение, особенно Арчи Мадекве и Дэвида Харбора, просто фантастическое. Сцены с гонками зрелищные. Это настоящая радость аудитории и долгожданный летний сюрприз.



Только что посмотрел Gran Turismo! Всем любителям Gran Turismo, любителям автомобилей, гонок и адреналина этот фильм точно понравится. Он чертовски хорош! Настоятельно рекомендую посетить кинотеатр.



Мне очень понравился Gran Turismo. Наполненная адреналином история проигравшего с очень крутыми визуальными эффектами. Потрясающий захватывающий фильм о рисках для жизни при вождении гоночных автомобилей.