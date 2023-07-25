Киллиан Мерфи ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби»

Актер и исполнитель главной роли в фильме "Оппенгеймер" Киллиан Мерфи согласился рассмотреть роль Кена в возможном продолжении комедии Греты Гервиг "Барби".
Видео об этом появилось на YouTube-канале Cinefilos.
"Конечно, да! Давайте прочитаем сценарий и поговорим. Я не могу дождаться, когда посмотрю фильм. Я думаю, для кинематографа здорово, что все эти замечательные фильмы выходят этим летом", - посмеялся Мерфи.
"Оппенгеймер" Кристофера Нолана вышел в мировой прокат 20 июля 2023 года. Роль "отца атомной бомбы" Роберта Оппенгеймера в фильме сыграл Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.
По сюжету "Барби" главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям. Режиссером комедии выступила Грета Гервиг.