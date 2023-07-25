Названа дата выхода фильма Вуди Аллена «Великая ирония»

Компания «Вольга» объявила о выходе нового фильма Вуди Аллена в российском прокате. Мелодрама «Великая ирония» будет показана 28 сентября.

© Кадр из фильма «Великая ирония»

Сюжет фильма рассказывает о двух парижских друзьях, которые решают возобновить свои романтические отношения. Однако новые отношения становятся причиной измен и даже убийства. В картине снялись такие актеры как Лу де Лааж, Нильс Шнайдер, Мелвиль Пупо, Валери Лемерсье и другие.

Сценарий к фильму написан самим Вуди Алленом. Этот проект стал для него первым, снятым полностью на французском языке. «Великая ирония» станет пятидесятым фильмом режиссера и подтверждением того, что слухи об его окончании карьеры были преувеличены.