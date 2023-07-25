Опубликованы первые кадры фильма «Одна жизнь»
Издание Collider опубликовало первые кадры драматического фильма «Одна жизнь». На них можно увидеть актёра Энтони Хопкинса, известного по франшизе с Ганнибалом Лектором, и актрису Хелену Бонем Картер, известную по «Гарри Поттеру».
На ещё одном кадре можно увидеть Джонни Флинна. Вместе с этими актёрами в ленте также сыграли Ромола Гарай, Джонатан Прайс, Эдриан Роулинс и другие.
В основу сюжета легла реальная история, описанная в книге If Itʼs Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton.
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В центре истории оказывается банкир Николас Уинтон, который решает спасти 669 детей от нацистов в преддверии Второй мировой войны. Посетив Прагу и увидев ужасы, которые переживают еврейские семьи, он решает действовать и помочь людям.
Фильм выйдет в декабре.
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