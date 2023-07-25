Франсуа Озон завершил свою "женскую трилогию" фильмом в стиле французских комедий 30-х годов
Франсуа Озон, режиссер универсальный, снимающий любые темы и жанры от триллера в стиле Хичкока до мюзикла, на этот раз предлагает ретро, безупречно стилизованное под французские комедии 30-х годов прошлого века.
"Мое преступление" даже снято по пьесе 1934 года, принадлежавшей перу Жоржа Берра и Луиса Верней и дважды экранизированной в США. Внушительный бюджет картины позволил воссоздать упоительную атмосферу времен джаза, шикарных кабриолетов и ослепительных дамских мод, сохраняя при этом фирменную мерцательность, как бы недоговоренность, размытость стиля, характерные для французского режиссера.
Этот фильм Озон позиционирует как завершающую часть "женской трилогии", где две первые части - "Восемь женщин" и "Отчаянная домохозяйка" (Potiche). По жанру это смесь детектива с водевилем, только без песен - хотя мелодии тех лет нас прельщают за кадром постоянно.
В скромной квартирке живут две закадычные подруги - неудачливая актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) и не более удачливая адвокатесса Полин (Ребекка Мардер). В пьесе адвокатесса была адвокатом, но век #MeToo диктует свои предпочтения - предстоит неистовая борьба героинь за права женщин в этом беспощадном мужском мире. Подтверждение его беспощадности хорошенькая Мадлен получила только что: пригласив ее для беседы о новой роли в свой роскошный особняк, продюсер, похожий на Харви Вайнштейна, попытался ее изнасиловать и через некоторое время был найден застреленным в затылок. Подозрение, естественно, падет на Мадлен, что даст ей возможность в суде произнести страстную речь в защиту женских прав и стать национальной героиней.
Теперь у нее нет отбоя от предложений, театральные режиссеры от нее без ума, ее фото на всех обложках, статьи о ней во всех газетах. И даже ее нерешительный плейбой Андре, сынок терпящего крушение фабриканта автомобильных шин Боннара, чья любовь прежде носила скорее утилитарный характер, теперь сражен этим "преступлением во имя страсти" и готов немедленно жениться (его играет Эдуар Сюльпис).
Век #MeToo, конечно, привносит в старый сюжет много нового. Так, быстро выясняется, что все дамы - жертвы в духе MeToo, и все, как одна, готовы стрелять своих извечных угнетателей, что мужей, что любовников, что покушавшихся. Но уже близкий хэппи-энд с торжественным фейерверком неожиданно откладывается, удачная авантюра оказывается под страшной угрозой с появлением еще одного персонажа - суперстарши немого кино Одетт Шометт, чья карьера с приходом "говорящей фильмы" потерпела аварию. Навек уязвленная расфуфыренная мадам хочет восстановить справедливость, потому что неосторожного продюсера пристрелила именно она, и слава по праву должна принадлежать ей.
Стиль этой абсолютно феминистской картины переменчив, как эти дамы. Сцены с тупым судебным следователем Рабуссе (Фабрис Лукини) и его злорадствующим, вечно хихикающим ассистентом (Режис Лапале) заставляют вспомнить комедии с Луи Де Фюнесом. Гражданственно воспаленные речи героинь в суде - судебные драмы 50-х.
Блистательная Изабель Юппер, срисовавшая свою Одетт Шометт, как утверждают, с самой Сары Бернар, - эксцентриада, граничащая с фарсом. Эпизод с легко перековавшимся отцом (Андре Дюссолье) словно взят напрокат из средней руки водевиля. Для восстановления событий в черно-белых фрагментах идет чистейший немой триллер с убийствами. В этом смысле фильм удовлетворит еще и синефильские страсти - в нем, как всегда у Озона, множество аллюзий к киноклассике, включая "Последнее метро" Трюффо, комедии Фрэнка Капры или "Плохую кровь" с юной Даниэль Дарье - единственный французский фильм Билли Уайлдера, который по ходу действия отправляются смотреть восторженные Мадлен и Полин.
При всем изяществе и легкокрылости исполнения картина констатирует вполне серьезную провокационную, проверенную временем истину: ври напропалую - и люди тебе поверят. А так как театр, в отличие от кино, тяготеет к качественной драматургии и от нее зависит, то театральная природа сценария этого фильма - гарантия остроумных диалогов, исполнители ролей из натурщиков снова становятся лицедеями, и даже дублировавшие фильм артисты делают это увлеченно и хорошо.
Где смотреть: Стрим-кинотеатры Окко, KION, Premier, Wink, НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ.