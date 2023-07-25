Российский фильм «Я делаю шаг» выйдет на экраны в сентябре

Российский фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой выйдет на экраны 7 сентября. В главных ролях зрители увидят Сергея Новосада, Марию Аронову, Равшану Куркову и других популярных актеров.

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Фильм рассказывает о трогательной истории любви и предательства, преодолении сложностей и принятии себя.

— Главный посыл фильма для меня — упорство, вера в себя и доброта победят любое предубеждение. Искреннее желание, чистое сердце и трудолюбие способны преодолеть любые препятствия на пути героя, — отметила Равшана Куркова.

В начале июня стало известно, что певец Влад Соколовский снимется в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Артисту досталась роль Энгина, близкого друга главного героя Серкана Болата, однако в адаптации сериала его будут звать Олегом.

Также стало известно, кто сыграет подруг главной героини в российской версии сериала «Постучись в мою дверь». На роли были приглашены Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.