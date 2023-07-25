Фильм «Нина» станет фильмом открытия фестиваля «Выборг»

Кроме того, фильм примет участие в конкурсной программе, сообщает пресс-служба смотра. Мировая премьера работы Бычковой состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году, до этого «Нину» показали в рамках индустриальной программы WIP Europa на международном смотре в Сан-Себастьяне.