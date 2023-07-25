Названы победители Шукшинского кинофестиваля 2023 года

На днях в алтайском селе Сростки объявлены лауреаты и обладатели Гран-при в трех конкурсных программах 25-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, сообщает издание "Алтапресс".

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В номинации "Полнометражные игровые фильмы" Гран-при завоевал фильм якутского режиссера Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана". Лидером номинации "Лучшая режиссерская работа" признан фильм Булата Юсупова "Дневник поэта".

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В сценарной номинации победила картина "Туман" Натальи Гугуевой. В актерских номинациях победителями вышли Никита Манец (лучшая мужская роль в фильме "У самого Белого моря") и Валерия Репина (лучшая женская роль в ленте "Туман").

Диплом "За лучшую операторскую работу" получил Иван Соломатин за работу над проектом "Далекие близкие" Ивана Соснина. Лучшей продюсерской работой жюри сочло картину "Микулай". Среди дебютов победил фильм Александра Зачиняева "У самого Белого моря".

Специальный приз Губернатора Алтайского края XХV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля взял фильм Артема Темникова "Доктор", о создании которого ранее в деталях рассказывал "Ревизор.ru". Главный приз достался этой ленте за её социальную значимость.

В конкурсной программе документального кино Гран-при удостоился проект Владимира Кривова "Оторванные". Специальный диплом "За лучшее пластическое решение" – у картины "Святой архипелаг" Сергея Дебижева.

Лучшей документальной короткометражкой признан "Замкнутый круг" Владимира Эйснера. Среди документальных полных метров вперед вышел фильм Анны Барсуковой "Между отчаянием и надеждой". В номинации короткометражных фильмов победу одержала работа Рауля Гейдарова "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама".

"Лучшую режиссерскую работу" жюри увидело в картине "А" Татьяны Жуковой, "Лучшую операторскую работу" – в сотворчестве Сергея Батаева и оператора Ивана Кочубея "Ренессанс 20..г.".

Диплом "За историческую правду" – у ленты Дмитрия Пасичнюка "Летчик". "За яркое отражение темы семейных ценностей" – у создателя фильма "Красный, желтый, зеленый" Веры Васильевой.