Вышел трейлер комедии "Тополиный пух"

Опубликован трейлер комедии "Тополиный пух", главные роли в фильме исполнили Антон Лапенко и Аглая Тарасова. Картину представят на фестивале "Выборг" в начале августа, дата выхода ленты в прокат пока не названа.

Съемки картины начались еще в 2021 году. По сценарию, события происходят в городе Верхнекамск Пермского края, однако снимали ленту в Таганроге. Артему Лапенко досталось роль уставшего от бытовых неурядиц охранника, а Аглая Тарасова предстанет перед зрителями в образе стриптизерши.

В фильме также снялись Антон Васильев, Илья Борисов, Антон Филипенко. Саундтреком стала песня группы "Иванушки International", она же подарила картине название. Есть мнение, что небольшую роль в картине сыграл и Андрей Григорьев-Аполлонов.