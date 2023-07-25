Когда «Барби» и «Оппенгеймера» покажут в России

Киносети планируют запустить ленты уже в августе.

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Последний год, несмотря на уход всех крупных голливудских студий, все блокбастеры показывали в российских кинотеатрах благодаря стараниям серых дистрибьюторов — в первую очередь компании WesternRus. Однако в июне она приостановила свою деятельность из-за пиратства и конкуренции с озвучкой Red Head Sound.

В итоге в России резко перестали показывать новинки — прямо перед выходом кинотеатры не получили «Трансформеров 7», «Флэша» и последующие новинки, включая чрезмерно популярные «Оппенгеймера» и «Барби». Показы стали запускать только после того, как фильмы появились в онлайне.

В случае «Барби», «Оппенгеймера» и «Миссии невыполнима 7» выхода в онлайне придётся ждать очень долго:

у экшена Тома Круза премьера 10 октября;

у «Оппенгеймера» – не меньше 100 дней (то есть в лучшем случае в конце октября);

у «Барби» похожая ситуация — особенно учитывая огромные сборы по всему миру.

Однако для поклонников кинематографа из России есть хорошие новости: как минимум две киносети («Киноквартал» и «Гранд Синема») планируют начать показ «Барби» и «Оппенгеймера» уже в августе — за два-три месяца до премьеры в онлайне. Более того, «Гранд Синема» вообще не исключает старт «через пару недель».