Драма «Меч короля» официально выйдет в России

Драматический фильм «Меч короля», основанный на реальных исторических событиях, официально покажут в российских кинотеатрах. Премьера ленты намечена на ноябрь этого года.

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Сюжет перенесёт зрителей в Данию середины XVIII века и расскажет историю искателя приключения Людвига фон Калена, который по приказу короля Фредерика V отправляется осваивать новые земли.

Главную роль сыграет Мадс Миккельсен («Ганибалл», «Ещё по одной», игра Death Stranding), также в фильме снялась Аманда Коллин («Ужасная женщина», «Воспитанные волками»).