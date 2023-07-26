Опубликован трейлер фильма ужасов «Экзорцист: Фанатик»

Авторы предстоящего хоррора «Экзорцист: Фанатик» представили официальный трейлер картины.

Лента готовится к релизу в рамках перезапуска франшизы «Изгоняющий дьявола». С 1973 по 1990 год вышло три фильма основной серии, а позже — приквелы и сериал.

Главные роли в «Экзорцисте» исполнят Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами», «Убийство в Восточном экспрессе») и Эллен Бёрстин из оригинального фильма «Изгоняющий дьявола» 1973 года.

Видео доступно на YouTube-канале Blumhouse. Права на видео принадлежат Blumhouse.