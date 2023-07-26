Актер с карликовостью недоволен Хью Грантом в роли умпа-лумпы в "Вонке"
Недовольство актера-карлика вызвал выбор Хью Гранта на роль умпа-лумпы в фильме "Вонка" (Wonka). Представители этого народа отличаются низким ростом.
Как сообщает Variety, британский актер Джордж Коппен ("Школа добра и зла", "Уиллоу") утверждает, что не только он, но и другие актеры с карликовостью почувствовали себя ущемленными в правах после результата кастинга. Он считает, что когда подобную роль играет обычный актер, это "закрывает для дверь" для актеров с карликовостью.
"Нас вытесняют из индустрии, которую мы так любим. Многие люди, в том числе и я, утверждают, что артистам с карликовостью следует предлагать обычные роли в драмах и сериалах, как всем остальным. Но нам эти роли не предлагают", - сказал он.
Напомним, что из-за недовольства актера Питера Динклэйджа в новой "Белоснежке" гномов заменили. Теперь это компания разномастных "волшебных существ".
Режиссер "Винки" - Пол Кинг ("Приключения Паддингтона"), сценарий Саймона Рича ("Мужчина ищет женщину", "Симпсоны") и Саймона Фарнэби ("Кристофер Робин", "Изгой-один").
В ролях Тимоти Шаламе, Оливия Колман, Роуэн Аткинсон, Элли Уайт, Салли Хокинс, Мэтт Лукас, Рич Фулчер, Джим Картер. Премьера - 15 декабря 2023 года.