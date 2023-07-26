Недовольство актера-карлика вызвал выбор Хью Гранта на роль умпа-лумпы в фильме "Вонка" (Wonka). Представители этого народа отличаются низким ростом.

Как сообщает Variety, британский актер Джордж Коппен ("Школа добра и зла", "Уиллоу") утверждает, что не только он, но и другие актеры с карликовостью почувствовали себя ущемленными в правах после результата кастинга. Он считает, что когда подобную роль играет обычный актер, это "закрывает для дверь" для актеров с карликовостью.

"Нас вытесняют из индустрии, которую мы так любим. Многие люди, в том числе и я, утверждают, что артистам с карликовостью следует предлагать обычные роли в драмах и сериалах, как всем остальным. Но нам эти роли не предлагают", - сказал он.