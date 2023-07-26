В День крещения Руси состоится премьера уникального фильма о Херсонесе

В рамках празднования 28 июля 2023 года Дня крещения Руси состоится всероссийская премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом "Родина моей Родины". Она пройдет сразу в нескольких форматах.

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Праздничный показ будет организован на площадке обновленного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Фильм покажут практически все телеканалы Республики Крым и Севастополя, его можно будет посмотреть в исторических парках "Россия - Моя история" по всей стране. Суммарная аудитория премьеры предположительно составит более пяти миллионов зрителей, сообщает сайт патриархия.ру.

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Это первая картина о древнем городе, в которой отражена его многовековая история - с помощью 3D-реконструкции древней архитектуры и быта. Использование последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино.

Уникальность картины в том, что в ней использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены археологами в рамках раскопок, не имеющих аналогов в мире по масштабу, финансируемых фондом "Моя история". Найденные ценности еще не скоро окажутся в экспозиционных фондах после научной и инвентарной обработки и реставрации, но благодаря фильму миллионы зрителей по всей стране смогут первыми увидеть сокровища корсунской земли.

Цифровая премьера фильма состоится 28 июля в официальном сообществе фонда "Моя история" в социальной сети "ВКонтакте".

В подготовке проекта участвовали десятки экспертов - историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. Тысячи документальных свидетельств и научных разработок легли в основу материалов проекта.

Справка "РГ"

В 2015 году президентом России Владимиром Путиным была поручена организация Духовно-просветительского центра вблизи древнего Херсонеса. В 2019 году председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский Тихон предложил создать рабочую группу по строительству историко-археологического парка "Херсонес Таврический", предложив его концепцию. Создание парка было возложено на "Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история". Строительством занялись специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

Президент распорядился освободить под строительство землю, занимаемую на тот момент российскими военными. Те передали земли, после чего на территории в 86,5 тысяч кв. м были предприняты масштабные археологические работы, в ходе которых было обнаружено около 3,5 млн уникальных находок, многие из которых будут выставлены в музейных пространствах нового историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

В 2023 году были сданы два первых объекта - детский художественно-эстетический центр и школа "Корсунь", построенные за 363 дня.