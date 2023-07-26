Как скандальной «Русалочке» удалось собрать полмиллиарда долларов

В Сети вышла «Русалочка» Роба Маршалла — скандальная экранизация знаменитого диснеевского мультфильма, главную роль в которой сыграла чернокожая певица Холли Бейли. «Лента.ру» объясняет, почему это кастинговое решение в контексте нового фильма выглядит более чем уместно.

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Дочь морского царя Тритона (Хавьер Бардем) Ариэль (Холли Бейли) совсем отбилась от рук. Вместо того чтобы скучать при дворе, она живо интересуется темными уголками моря и, что значительно опаснее, жизнью сухопутных жителей. Однажды она засматривается на такого же молодого авантюриста — шастающего по морям, правда, на их поверхности, принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг). Вскоре Ариэль спасает Эрика от кораблекрушения и по уши в него влюбляется.

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Пока принц пытается разыскать таинственную спасительницу по волшебному голосу, Ариэль берет в оборот изгнанная из семьи тетка Урсула (Мелисса Маккарти). Морская ведьма предлагает подарить племяннице ноги в обмен на голос. Согласно заключенному договору, русалочка может попытаться обрести любовь на суше, но на это у нее есть всего три дня. Если по истечении означенного срока она не получит от Эрика поцелуй истинной любви, то будет вынуждена до скончания дней служить Урсуле.

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Взявшись переснимать классические мультфильмы из своего каталога, компания Disney очень кстати овладела навыком подогревать интерес к этой линейке среди консервативной публики. Трансгендерные персонажи в «Золушке», гей в «Красавице и Чудовище», теперь вот еще и чернокожая «Русалочка». Поборники традиций и скреп начинают бушевать с первых анонсов и не унимаются вплоть до премьеры. Они заводят хештеги в соцсетях, выдумывают кары для диснеевских безбожников — в общем, делают все для того, чтобы зрители о грядущем фильме ни в коем случае не забыли. Упустить его из внимания без такой вот пиар-поддержки, надо сказать, немудрено.

Диснеевская классика и сегодня может оказывать на зрителей магический эффект, приковывая внимание к экрану. До Уолта Диснея считалось, что публике неинтересны мультфильмы длиннее семи минут, но вышедшая под занавес 1937 года «Белоснежка» стала настоящей революцией.

Сегодня даже неловко вспоминать о том, что ее хронометраж составлял всего 83 минуты — ровно столько же, кстати, сколько и у вышедшей в 1989-м анимационной «Русалочки». Надо ли говорить, что фильм Роба Маршалла длится больше двух часов, и сегодня этот факт студийных боссов совершенно не смущает?

Нелишне вспомнить, что оригинальная печальная сказка датчанина Ханса Кристиана Андерсена была проникнута нордическим колоритом, а в рисованной диснеевской «Русалочке» героиня уже стала рыжей и веселой. Финал тоже поменялся с трагического на водевильный, но амортизирующий эффект на общество оказал, видимо, условно европейский антураж. Что ж, действие фильма Маршалла разворачивается где-то на Карибских островах, так что цвет кожи Ариэль (как и ее сестриц, ненадолго превращающих кадр в фонтан «Дружба народов») смотрится в этом контексте вполне естественно. Никого же не возмущает, в конце концов, что испанец Хавьер Бардем и американка Мелисса Маккарти играют здесь родных брата и сестру.

Опыт предыдущих пересъемок мультфильмов привел Disney к выводу, что шокирующий ревизионизм в новых картинах должен содержаться в гомеопатических пропорциях. «Книга джунглей» и «Король Лев» с антропоморфным зверьем вызывали у зрителя скорее вежливую оторопь, чем восторг. Так что краб Себастьян и рыбка Флаундер хоть и сменили облик на более натуральный, все же никого не пугают. В обаянии по сравнению с оригиналом они значительно проигрывают, но хотя бы не отпугивают. Тем более что весь прочий подводный мир выполнен впечатляюще и даже вдохновенно. Здесь и игры преломляющегося в воде солнечного света, и мириады рыб, и прислуживающие Урсуле злобные (и по-хорошему жутковатые) мурены.

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Злодейке с щупальцами ожидаемо достались самые выигрышные сцены.

Если Бардем в красивой бороде появляется на экране эпизодически и не слишком ярко, то Маккарти каждый свой выход превращает в бенефис. Сцена заключения кабального контракта с Ариэль — отдельный мини-хоррор для самых маленьких, указывающий на то, что русалочке и ее возлюбленному предстоит столкнуться с настоящим злом. Пришедший в режиссеры из хореографов Роб Маршалл вообще не упускает ни одного момента, чтобы превратить спорную картину в бродвейский фейерверк — несколько номеров здесь, пожалуй, выглядят даже эффектнее, чем в нарисованном виде.

Собственно, значительный крен в сторону мюзикла — главное формальное нововведение «Русалочки» по сравнению с оригиналом. Авторы пошли на хитрость: лишившись голоса, Ариэль продолжает петь про себя, из-за кадра. Учитывая замечательные вокальные данные и органический артистизм Холли Бэйли, этот несколько жульнический ход ничуть не смущает. Здесь надо сказать, что хронометраж раздут как раз благодаря новым песням, которые сочинили оригинальный композитор Алан Менкен и постановщик мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда. По качеству они, увы, проигрывают классике, но трагедии в этом нет — появления новых шедевров никто, признаемся, и не ожидал.

Все эти недостатки не помешали «Русалочке» собрать в прокате полмиллиарда долларов. Роб Маршалл уже осторожно рассуждает о том, что не прочь снять сиквел или превратить историю Ариэль в новую кинематографическую вселенную. На фоне переживающих кризис кинокомиксов эта идея в индустриальном смысле выглядит вполне перспективно. Рассуждать в этом контексте о том, что мультфильм был лучше, не то чтобы глупо, но бессмысленно.

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У диснеевских ремейков есть очевидный коммерческий резон: публика давится, но смотрит.

«Русалочка» — это, конечно, не шедевр, но время, потраченного на ее просмотр, в общем не жаль. Здесь есть несколько по-настоящему ярких моментов, а кинематографический объем позволил элементарному сюжету приобрести какие-то намеки на почти шекспировскую глубину. Вместо истории про обреченную морскую деву Маршалл снял детсадовских Ромео и Джульетту Карибского моря — не худший по нынешним меркам результат. Если же дело дойдет до предыстории Тритона и Урсулы, то Бардем и Маккарти вполне способны, несмотря на хвосты и щупальца, раскачать сюжет до поистине макбетовских оборотов.