Вышел трейлер драмы "Голда. Судный день"

Хелен Миррен в роли первой женщины премьер-министра Израиля появилась в трейлере байопика "Голда. Судный день".

Видео появилось на официальном YouTube-канале фильма.

Действие картины будет происходить в 1973 году, во время арабо-израильской войны. Премьер-министру Израиля Голде Меир предстоит принять ряд сложных и исторических решений ради спасения своей страны.

Режиссером фильма стал израильский постановщик Гай Наттив (Скин").

Также в проекте приняли участие актеры Лив Шрайбер, Камиль Коттен и Эд Стоппард. В российский прокат лента выйдет 7 сентября 2023 года.