Вышел трейлер драмы "Голда. Судный день"
Хелен Миррен в роли первой женщины премьер-министра Израиля появилась в трейлере байопика "Голда. Судный день".
Видео появилось на официальном YouTube-канале фильма.
Действие картины будет происходить в 1973 году, во время арабо-израильской войны. Премьер-министру Израиля Голде Меир предстоит принять ряд сложных и исторических решений ради спасения своей страны.
Режиссером фильма стал израильский постановщик Гай Наттив (Скин").
Также в проекте приняли участие актеры Лив Шрайбер, Камиль Коттен и Эд Стоппард. В российский прокат лента выйдет 7 сентября 2023 года.
Мировая премьера картины состоялась в начале 2023 года во внеконкурсной программе 73-го Берлинского кинофестиваля.
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