Режиссер «Барби» готова снять нового "Джеймса Бонда"

Создательница "Барби" Грета Гервиг готова стать новым режиссером франшизы про Джеймса Бонда. Об этом она рассказала в подкасте журнала Total Film.

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Постановщица заявила, что с уважением относится к наследию серии фильмов про агента 007 и была бы не против в будущем стать его частью.

При этом Гервиг отметила, что на данный момент не рассматривает себя на роль главной претендентки в режиссерское кресло шпионского проекта.

"О, Боже! Это было бы отлично в возможном будущем, но точно не сейчас. Но могу сказать, что мне очень нравится Барбара Брокколи (продюсер франшизы про Джеймса Бонда. — "Газета.Ru"), и я была бы рада нашему сотрудничеству", — поделилась Гервиг.

Фильм "Барби" вышел в мировой прокат 20 июля — в один день с байопиком "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. "Барби" заработала в прошедшие выходные $161 миллион долларов внутри страны и $182 миллиона долларов в мировом прокате.