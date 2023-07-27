Фильм "Привет, мама" включен в программу фестиваля в Сан-Себастьяне

Международная премьера фильма "Привет, мама" режиссера Или Малаховой состоится в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания), который пройдет с 22 по 30 сентября.

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Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции фестиваля. История позднего взросления и преодоления детских травм будет представлена в секции молодых режиссеров - одной из самых престижных программ фестиваля. Спродюсировали проект компания Форест-Фильм совместно с онлайн-кинотеатром START. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ.

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Кире (Дарья Савельева) 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит "такую" семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.

Продюсер фильма - основатель кинокомпании Форест-Фильм Наталья Дрозд, которая стоит за созданием таких картин как "Один маленький ночной секрет", "Снегирь", "Купе номер 6", "Аритмия", "Сердце мира". Сопродюсер картины - генеральный директор компании All Media Георгий Шабанов, в чьем послужном продюсерском списке не только большие зрительские картины, но также и авторские фильмы - "Дело", "Голиаф", "Подельники".

Фильм "Привет, мама" стал режиссерским дебютом сценаристки Или Малаховой, чьи работы как соавтора сценария участвовали во многих международных и российских кинофестивалях - Канны, Локарно, "Кинотавр". В Сан-Себастьяне Иля поборется за приз среди молодых режиссеров.