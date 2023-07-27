Фильм "Привет, мама" включен в программу фестиваля в Сан-Себастьяне
Международная премьера фильма "Привет, мама" режиссера Или Малаховой состоится в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания), который пройдет с 22 по 30 сентября.
Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции фестиваля. История позднего взросления и преодоления детских травм будет представлена в секции молодых режиссеров - одной из самых престижных программ фестиваля. Спродюсировали проект компания Форест-Фильм совместно с онлайн-кинотеатром START. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ.
Кире (Дарья Савельева) 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит "такую" семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.
Продюсер фильма - основатель кинокомпании Форест-Фильм Наталья Дрозд, которая стоит за созданием таких картин как "Один маленький ночной секрет", "Снегирь", "Купе номер 6", "Аритмия", "Сердце мира". Сопродюсер картины - генеральный директор компании All Media Георгий Шабанов, в чьем послужном продюсерском списке не только большие зрительские картины, но также и авторские фильмы - "Дело", "Голиаф", "Подельники".
Фильм "Привет, мама" стал режиссерским дебютом сценаристки Или Малаховой, чьи работы как соавтора сценария участвовали во многих международных и российских кинофестивалях - Канны, Локарно, "Кинотавр". В Сан-Себастьяне Иля поборется за приз среди молодых режиссеров.
Российская премьера фильма состоится в конкурсной программе кинофестиваля в Выборге. Там же START представит еще одну картину - "Блондинка" по пьесе Александра Володина с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым в главных ролях. Фестиваль в Выборге пройдет с 4 по 11 августа.