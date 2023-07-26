95 лет со дня рождения Стэнли Кубрика

Стэнли Кубрик — один из величайших режиссёров в истории кинематографа. Его фильмография насчитывает 16 картин, большинство из которых входит в число наиболее известных кинолент всех времён. Среди них — драма «С широко закрытыми глазами», триллер «Сияние» и комедия «Доктор Стрейнджлав».

Кубрик работал в совершенно разных жанрах, однако объединяло его творения одно: вовлечённость режиссёра в процесс производства фильмов. Кубрик полагал, что кино должно быть авторским в прямом смысле этого слова, а потому в своих картинах также выступал в качестве сценариста и продюсера.

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«Один человек пишет роман. Один человек пишет симфонию. Крайне важно, что один человек делает фильм», — говорил он.

Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Его отец, Джейкоб Кубрик, был хирургом, а мать Сэди — домохозяйкой. В подростковом возрасте Стэнли Кубрик всерьёз увлёкся фотографией. Это хобби впоследствии переросло в любовь к кинематографу.

В 1951 году Кубрик снял свои первые фильмы — короткометражные документальные ленты «День боя» и «Летящий падре». Вслед за ними последовала первая полнометражная художественная картина — «Страх и вожделение».

В 1960 году на экраны выходит его фильм «Спартак». Эта кинолента получила «Золотой глобус» в главной номинации — «Лучший фильм».

Следующая работа режиссёра, «Лолита», — адаптация скандального романа Владимира Набокова — претендовала на «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Сразу в четырёх номинациях на премию Киноакадемии была выдвинута его фантастическая комедия «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу».

Несколько лет подряд Кубрик находился в двух шагах от получения заветной статуэтки. Наконец удача улыбнулась режиссёру — «2001 год: Космическая одиссея» забрала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

В фильмографии Кубрика 16 картин — не слишком мало, но и не слишком много для режиссёра. Однако почти все они вошли в список лучших кинолент в истории кинематографа.