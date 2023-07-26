5 фильмов Кубрика, которые никого не оставят равнодушным

Стэнли Кубрика можно смело назвать одним из самых неординарных, эпатажных и влиятельных мастеров в истории кино.

© Кадр из фильма "Заводной апельсин"

Он работал в разных жанрах — от комедии до триллера, но его стиль был всегда узнаваем благодаря характерным чертам: длинным кадрам, стремлению к симметрии, обилию классической музыки. Его фильмы одновременно масштабные и камерные, скандальные и философские.

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Актеры, работавшие с Кубриком, вспоминают, что он был настоящим перфекционистом и мог потратить несколько суток на съемки всего одной сцены.

Стэнли Кубрик более 10 раз номинировался на "Оскар", но его ни разу не признавали лучшим режиссером, а когда ему присудили "техническую" награду за лучшие визуальные эффекты ("Космическая одиссея 2001 года"), он не явился за статуэткой. При этом его работы изучают в киношколах по всему миру, а другие режиссеры до сих пор разбирают его фильмы на цитаты. За свою карьеру Кубрик создал 13 полнометражных художественных картин, рассказываем о пяти из них.

"Лолита" (1962)

Посмотреть "Лолиту" стоит хотя бы потому, что это первая экранизация знаменитого романа, при этом над сценарием для нее работал сам Владимир Набоков. Писатель не хотел кроить свой роман, поэтому за несколько месяцев создал другую версию "Лолиты" — на 400 страниц, с новыми сценами и героями.

Производство фильма было сложным, в том числе и из-за участия в проекте несовершеннолетней актрисы. Набоков убеждал взять на главную роль взрослую женщину с детской внешностью, но Кубрик это предложение отверг. Просмотрев сотни фотографий юных претенденток, он сделал выбор в пользу 14-летней Сью Лайон.

По этическим соображениям режиссеру пришлось значительно переписать сценарий, уменьшить сексуальный подтекст, сократить диалоги и отказаться от откровенных сцен. В результате картина собрала смешанные отзывы критиков, была номинирована на несколько престижных наград и принесла Сью Лайон "Золотой глобус" за лучший дебют. Также "Лолиту" Кубрика высоко оценили в киносообществе, в том числе режиссеры Жан-Люк Годар и Дэвид Линч. При этом некоторые критики полагают, что Сью Лайон в роли Лолиты могла стать прообразом Лоры Палмер из линчевского "Твин Пикса".

"Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963)

По версии IMDB, крупнейшей в мире веб-базы о кинематографе, это лучшая картина за всю карьеру Стэнли Кубрика. После премьеры она быстро стала культовой, а в 1989 году была включена в Национальный реестр фильмов США как культурно значимая. Ее главный мотив — страх перед ядерным апокалипсисом, который в 1960-е годы из-за холодной войны многим был знаком. В основу сценария лег роман "Красная тревога", написанный бывшим капитаном авиации ВВС США Питером Джорджем. Однако мрачный триллер Кубрик превратил в сатиру с элементами черной комедии.

Главный герой — американский генерал Джек Д. Риппер, одержимый антикоммунистической паранойей. Однажды, не имея никаких рациональных оснований, он объявляет своим подчиненным о том, что СССР начал атаку на США, и в обход высшего командования направляет к Советскому Союзу бомбардировщики с ядерным оружием. Спасти положение пытаются президент США Маффли и полковник Мандрейк, с необычными предложениями выступает прикованный к инвалидной коляске доктор Стрейнджлав, бывший нацистский ученый. При этом всех трех персонажей сыграл один и тот же актер — Питер Селлерс.

"Космическая одиссея 2001 года" (1968)

Сценарий для этой картины Кубрик создавал совместно с писателем-фантастом Артуром Кларком, а его консультантами были специалисты НАСА. По версии Американского института кино, это лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда, при этом многие критики сходятся на том, что своей работой Кубрик определил, как должен выглядеть космос в кино. Поспорить с этим трудно, так как в более поздних "Звездных войнах", "Солярисе", "Интерстелларе" и других фантастических фильмах есть визуальные решения, которые были показаны режиссером еще в 1960-х. При этом отсылки к "Космической одиссее" можно найти и в картинах совершенно других жанров, свежий пример — тизер к "Барби" Греты Гервиг, который фактически копирует одну из сцен фильма.

В центре сюжета — экспедиция космического корабля "Дискавери". Члены его экипажа отправляются на орбиту, чтобы исследовать монолиты — иноземные артефакты, которые влияют на ход человеческой эволюции. Что происходит дальше, в двух словах не перескажешь, даже сам Артур Кларк после премьеры заявил: "Если вы умудритесь полностью понять "Одиссею", то для нас это провал, ведь мы пытались дать гораздо больше вопросов, чем ответов".

"Заводной апельсин" (1971)

Несмотря на то что эта криминальная драма получила несколько номинаций на "Оскар", после премьеры на Кубрика обрушился шквал критики — его обвиняли в оправдании насилия и жестокости. Фильм запрещали в разных странах, а в Великобритании, где тогда жил режиссер, он сам потребовал убрать "Заводной апельсин" из проката и не допускал его публичные показы до самой своей смерти. При этом изначально картина задумывалась как сатира — на государство и политику, социализм и фашизм, консерваторов и либералов.

Снят "Заводной апельсин" по мотивам одноименного романа-антиутопии Энтони Берджеса и рассказывает о лидере подростковой банды Алексе. Он бросает вызов обществу: избивает людей, совершает убийства, изнасилования и в целом ведет себя максимально бесчеловечно. Единственное, что любит Алекс, — это классическая музыка (но и она в контексте фильма становится злом, так как вдохновляет героя на безумства). Попав в тюрьму, герой становится подопытным для экспериментальной программы по подавлению стремления к жестокости. И если в финале книги парень исцеляется, то в фильме нет — тем самым Кубрик хотел показать, что зло неискоренимо и подвластно только воле самого человека.

Раз посмотрев эту картину, ее сложно забыть — в ней много откровенных, пугающих и отталкивающих сцен, поэтому понравится она далеко не каждому. В то же время лента заставляет задуматься о том, что будет, если общество забудет о нормах морали и базовых ценностях.

"Сияние" (1980)

В центре сюжета — история писателя Джека Торренса (Джек Николсон), который вместе с семьей приезжает в отдаленный отель, чтобы подрабатывать смотрителем во время мертвого сезона. Там героя начинают преследовать галлюцинации и кошмары, он постепенно сходит с ума и становится крайне опасным даже для самых близких людей.

Чтобы создать напряженную атмосферу в картине, Кубрик сперва наполнял ей съемочную площадку — перед работой члены команды смотрели один из самых странных ужастиков в истории — "Голову-ластик" Дэвида Линча. А еще им приходилось переснимать сцены по несколько десятков раз: например, момент, где герой Николсона разрубает топором дверь, сняли только с 60-го дубля, на это ушло три дня и 60 дверей.

В основу сценария лег одноименный роман Стивена Кинга, однако в этот раз Кубрик не привлекал автора первоисточника к работе над картиной. Кинг не соглашался со многими решениями режиссера, а после премьеры ругал фильм — он считал, что экранизация получилась слишком холодной, а главный герой слишком жестоким.