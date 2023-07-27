Вышел трейлер мистической драмы "Чувства Анны"

"Мне кажется, это мой самый необычный и чувственный фильм. Вдобавок это наша по-настоящему первая работа с Аней Михалковой. Мне всегда хотелось с ней поработать, поскольку я считаю ее одной из самых ярких и интересных наших актрис. Сценарий был написан специально под Аню", — рассказала режиссер фильма Анна Меликян.