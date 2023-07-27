Вышел трейлер мистической драмы "Чувства Анны", в которой героиня Анны Михалковой начинает общаться с инопланетянами. Видео появилось в Telegram-канале "Кинопоиск. Ждем".
По сюжету фильма в мире свирепствует смертельный вирус, поэтому люди ходят в масках и планируют колонизировать Марс. В это время Анна из Перми (Анна Михалкова) живет обычной жизнью: работает на кондитерской фабрике, вместе с мужем (Тимофей Трибунцев) воспитывает детей. Пока в какой-то момент не начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.
"Мне кажется, это мой самый необычный и чувственный фильм. Вдобавок это наша по-настоящему первая работа с Аней Михалковой. Мне всегда хотелось с ней поработать, поскольку я считаю ее одной из самых ярких и интересных наших актрис. Сценарий был написан специально под Аню", — рассказала режиссер фильма Анна Меликян.
Главные роли в черно-белой ленте исполнили Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Екатерина Новокрещенова, Олег Ягодин. За саундтрек фильма отвечает группа Shortparis. "Чувства Анны" выйдут в российский прокат этой осенью 2023 года.