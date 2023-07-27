Кинофестиваль Arctic open объявил о начале приема заявок

Организаторы VII международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начали прием заявок на участие в смотре, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. В этом году он пройдет в классическом формате с конкурсной программой и жюри.

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"Мы начинаем прием заявок. В этом году кинофестиваль возвращается к стандартному формату - с конкурсом и приглашенным жюри. Победителей определят в четырех номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино; в отдельную категорию войдут фильмы для детей и юношества. Также оценку документальным работам даст медиажюри. Заявки принимаются до 10 сентября 2023 года", - сказали в пресс-службе.

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Образовательная, деловая, культурная программа кинофестиваля объединяются в годовой проект "Кинопорт. Arctic open". Слоган деловой программы "Будущее Арктики начинается сегодня! " станет и главной тематикой фильмов фестиваля. Шорт-лист участников конкурсной программы будет объявлен 10 октября - для Arctic open - детям и 10 ноября - для основного конкурса в декабре.

Основная программа Arctic open пройдет с 7 по 10 декабря. За месяц до декабрьских показов в Архангельске состоится Arctic open - детям. Во время осенних школьных каникул с 1 по 4 ноября кинозалы ждут юных зрителей на просмотр и обсуждение новинок кинематографа.

Жюри конкурсной программы Arctic open - детям возглавит выпускающий режиссер и креативный продюсер мультсериала "Умка", аниматор студии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева. В творческих встречах со зрителями примут участие режиссеры, продюсеры фильмов конкурсной и внеконкурсной программ, юные актеры и их родители. Внеконкурсная программа детского киносмотра познакомит зрителей с фильмом "Подводный мир белых китов. VR-погружение" режиссера Владимира Марина. Путешествовать ко дну Белого моря и возвращаться обратно зрители будут в очках виртуальной реальности.

Семейный просмотр мультфильмов состоится на ретроспективном показе к 90-летию режиссера студии "Союзмультфильм" заслуженного деятеля искусств РФ Инессы Ковалевской. Она автор первого советского мульт-мюзикла "Бременские музыканты" и других мультфильмов: "Катерок", "В порту", "Чучело-Мяучело", "Сказка о Попе и работнике его Балде". Всего Ковалевская сняла порядка 30 мультфильмов.

Деловая программа

В этом году в рамках кинофестиваля запланирована большая деловая программа "Арктика будущего. Арктика 2062" в партнерстве с проектом "Россия 2062". В нее войдут лекции, семинары-дискуссии и мастерская игротехники, где участники будут создавать модели позитивного будущего Арктики с позиции хранителей уникальных этнических особенностей малой Родины.

Вовлечь жителей региона в кинопроцесс с помощью новейших технологий сможет IT-киноквест "Создай свое кино. Люди Севера" в октябре. Снять пять видео о Севере на смартфон может любой желающий старше 12 лет. Лучшие работы будут показаны на открытии кинофестиваля.

Также в октябре начнет работу межрегиональная образовательная программа - лаборатория "Арктическая жара". Студенты режиссерского отделения филиала ВГИК из Республики Узбекистан и видеооператоры из Архангельской области создадут видеоальманах короткометражных фильмов "Север - один для всех" на местном материале с локальным контекстом. Мастерами курса станут кинорежиссер и сценарист Юсуп Разыков и оператор Юрий Михайлишин.

Для специалистов, работающих с детьми и подростками, в Архангельске пройдет "Школа кинопедагога". Обучение запланировано в два этапа. Сначала ученики освоят авторский онлайн-курс от кинорежиссера Татьяны Жуковой. Вторым этапом станет очная летняя киношкола в Кенозерском национальном парке следующим летом.

Мероприятия кинофестиваля пройдут в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласском, Плесецком, Коношском и Няндомском муниципальных округах Поморья. Кроме того, в Сыктывкаре во время фестивальных кинопоказов пройдет мастерская для руководителей региональных киноклубов. После конкурсных показов кинофестиваля и объявления победителей лучшие фильмы киносмотра увидят жители районов области и других регионов России в рамках киномарафона Arctic open.