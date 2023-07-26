Режиссер «Барби» заявила о готовности снять фильм о Джеймсе Бонде

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг заявила о готовности снять фильм о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Bangpremier.

Кинематографистка призналась, что является поклонницей продюсера франшизы об агенте 007 Барбары Брокколи, а также самой серии фильмов про Джеймса Бонда, однако о том, чтобы сейчас занять место режиссера в серии картин, она не задумывалась.

«О боже! Это было бы отлично в возможном будущем, но точно не сейчас. Но могу сказать, что мне очень нравится Барбара Брокколи, так что...», — поделилась режиссер.

В июле сообщалось, что фильм о кукле Барби собрал в первый уик-энд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.