Фильм "Жанна Дюбарри" стал лидером российского проката

Историческая драма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли стала лидером отечественного проката, пишут "Известия" со ссылкой на данные ЕАИС.

По информации организации, на сегодня лента идет по российским кинозалам уже 6 дней, собрала более 66 миллионов рублей и существенно опередила прочие фильмы широких экранов, в том числе и зарубежные. Её увидели почти 160 тысяч зрителей, а показов было свыше 11 тысяч.

Для ситуации со стабильной (не возросшей) посещаемостью кинотеатров это хорошие показатели, считают эксперты.

Успех картины объясняют возвращением на экраны Деппа и собственно красивым видеорядом.

В топе ЕАИС содержатся еще две иностранные работы. Триллер "Гипнотик" Роберта Родригеса уже три недели пребывает в топе-3 и заработал 20 миллионов рублей за последний уик-энд, но это несравнимо с достижениями "Дюбарри".

Триллер "Кентавр" отстает от него ненамного: получил 19,7 миллионов рублей за выходные. Эти три ленты составляют тройку лидеров.

Прочие киноновинки, по свидетельствам "Известий", не дотягивают и до этих цифр по доходам и посещаемости кинозалов.

Так, новый дорожный триллер "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем даже не попал в топ-12 и собрал 5,4 миллиона рублей, что считается неудачей.

Слабо привлекли публику фильмы ужасов "Кошмар" (Норвегия) и "Кукла. Реинкарнация зла". Но они вошли в топ-12 на замыкающих позициях. Впрочем, оба хоррора опередили по сборам "Схватку с дьяволом".