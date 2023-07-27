Фильм "Жанна Дюбарри" назван главным хитом летнего сезона

Премьера исторической драмы с Джонни Деппом и Майвенн Ле Беско состоялась в новосибирском кинотеатре «Победа». Светский обозреватель BFM-Новосибирск Ирина Мжельская поинтересовалась у первых зрителей, какое впечатление оставил у них этот фильм с первоклассным звездным составом и бюджетом более 22 миллионов долларов.

Ирина МЖЕЛЬСКАЯ: Фильм «Жанна Дюбарри» – открытие Каннского фестиваля 2023 года, красивая история короля Франции и его фаворитки из народа – доступна для просмотра в кинотеатрах Новосибирска. Главные роли в картине сыграли Джонни Депп, Майвенн Ле Беско (по совместительству – режиссер), а также Пьер Ришар и Ноэми Львовски. Это рассказ о короле Людовике XV Возлюбленном и его влиятельной фаворитке. Жанна, молодая женщина из рабочего класса, жаждет культуры и удовольствий, а потому использует свой интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице. Она знакомится с Людовиком XV и вскоре становится его любимой спутницей. Благодаря их отношениям к королю возвращается угасший вкус к жизни. Кинотеатр «Победа» организовал премьеру «Жанны Дюбарри» с последующим обсуждением со зрителями. Своим мнением о фильме с нами поделились руководители «Победы», а также представители новосибирской общественности.

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Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ – генеральный директор центра культуры и отдыха «Победа»

«Жанна Дюбарри» ослепляет красотой дворцовых интерьеров и костюмов, созданных командой дома Chanel. Но подлинная сила фильма не в работе художников, хотя она великолепна, а в том, как тонко и пронзительно режиссер рассказывает нам историю любви, перед которой все равны – и короли, и куртизанки.

Это фильм для всех и каждого и главный летний хит этого сезона.

Антон ЗАХАРОВ – программный директор центра культуры и отдыха «Победа»

«Жанна Дюбарри» – солидная историческая драма, что называется, с идеями и подмигиванием современности, но по-хорошему традиционная и зрительская. Версаль красив, костюмы еще прекраснее, Джонни Депп в хорошей форме.

Если не предъявлять строгих требований к исторической точности и не ждать прорывов в киноязыке – чистое удовольствие.

Ксения КАМАНОВА – создатель сообщества блогеров и лидеров мнений Новосибирска «Фэшн группировка», член правления Союза журналистов Новосибирской области, блогер

Давайте честно – у исторического байопика «Жанна Дюбарри» был очень хороший прогрев и пикантные подробности бракоразводного скандала Деппа. По данным французского Национального центра кино, картина Майвенн – самый дорогой французский фильм, снятый женщиной-режиссером (22,4 миллиона евро).

Итак, Джонни Депп, да еще в роли короля Франции, вернулся на большие экраны! Первый фильм после громкого судебного разбирательства с бывшей женой, когда бедолагу Деппа пытались «отменить», а потом на Каннском фестивале ему аплодировали стоя.

Я очень люблю исторические костюмированные фильмы и сериалы, много раз их пересматривая. Поэтому новинку 2023 года, да еще и открытие Каннского кинофестиваля, никак не могла пропустить! По доброй традиции, все премьеры я рекомендую смотреть на большом экране и в культовом месте – кинотеатре «Победа», который всегда радует не только премьерами, но и возможностью обсудить кино.

Картина «Жанна Дюбарри» повествует о молодой куртизанке, которая смогла пройти головокружительный путь от никому не известной девушки для забав до любовницы короля. Взлет и падение одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье.

Фильм красивый, костюмированный, виды Версаля прекрасны – особенное наслаждение смотреть это на большом экране. Костюмы, шляпки, мушки, перья и вся прочая атрибутика королевского дворца... Визуал потрясающий! Белоснежные лошади и Людовик с Жанной в безукоризненно белых костюмах на фоне сочной зелени – это невероятно красиво, глаз не оторвать.

Для меня фильм получился историческим, драматичным и немного познавательным. Режиссер смогла передать всю сложность и противоречивость жизни главной героини Жанны Дюбарри. Однако задумка фильма – показать большую любовь, вот только никакой роковой любви я не почувствовала.

Режиссер и исполнительница главной роли – Майвенн Ле Беско (между прочим, бывшая супруга Люка Бессона). Не хочется с ней спорить, но у актрисы и режиссера очень характерная внешность, и она совсем не подходит для роли обольстительницы того времени. Но, как и король, зритель был сражен ее женственностью, детской непосредственностью и смелостью оставаться собой. Что ценно в любые времена. Жанна была нестандартной женщиной – готовой к вызову, она сама творила свою судьбу. Поэтому встреча с ней потрясла короля.

Попытка показать возрождение человека к жизни благодаря великому чувству в основе сюжета – достаточно интересная. По моему мнению, драматическая часть фильма Майвенн была сыграна сильнее, чем любовная.

Король в исполнении Деппа получился влюбленный, страстный и такой гармоничный! Он играет глазами, играет мимикой. Критики в голос настаивают, что возвращение Деппа удалось. И я с этим согласна. Но от меня все равно – пятерка с маленьким минусом.

Любителям любовной драмы и жанра мелодрамы – смотреть однозначно. Я получила удовольствие от просмотра. Очень взвешенная и продуманная картина!

Елена МИРОШНИКОВА – амбассадор бренда уходовой косметики Cosmomedica by dr. Kondrasheva по Сибири

Великолепные съемки, очень красивые виды Версаля, костюмы, шляпки, мушки, перья и вся прочая атрибутика королевского дворца... Визуал потрясающе красив!

Костюмированное французское кино – это нечто, его никто не переплюнет, французы в этом неповторимы.

Джонни Депп в роли Людовика XV – наверное, хорош, но все-таки выглядит не очень. Постарел, нет прежней бравады и удали – короче, не Джек Воробей!

А вот Майвенн в роли Жанны мне понравилась. Ее сложно назвать красавицей, но эта харизма, страсть, блеск в глазах… Потрясающая роль, потрясающие костюмы.

Красивый, атмосферный и в то же время очень трогательный фильм.

Надежда АСАНОВА – клинический психолог, основатель группы компаний «АсанНа», президент национального фонда «ДиаЛогика»

Для меня «Жанна Дюбарри» – это фильм про женщину.

Несмотря на то, что это картина с очень противоречивыми рецензиями, я осталась в приятном послевкусии после просмотра.

На протяжении всего фильма я пристально наблюдала за тем, как главной героине Дюбарри удалось сохранить свое жизнелюбие! Она радовалась жизни по-настоящему. ЛЮБОЙ жизни: монастырь ли это, публичный дом, дворец короля… Во всех этих историях Жанна Дюбарри не потеряла себя.

Да, многие исторические моменты упущены: и трагичная кончина Дюбарри, и то, что в жизни она была настоящей бунтаркой, пренебрегающей сословными границами. Но я смотрела этот фильм как историю, которой позволительно восхищаться. В картине прекрасно отражена идея, как можно быть женщиной, не теряя свободы. Главным ее амбассадором стала Жанна Дюбарри. Героиня в фильме великолепно демонстрирует, как способна вести себя свободная женщина в несвободном обществе.

Мне абсолютно очевидно, почему Людовик среди великого множества выбрал именно ее своей фавориткой. Что такое жизнь короля? Это полная несвобода. Больше десятка абсурдных правил, несметное количество ритуалов, все события твоей жизни становятся достоянием общественности... У короля Людовика не было того главного, что имела Жанна – СВОБОДЫ. Ни бунтарство, ни наигранное кокетство, ни идеальная красота не манят мужчину так, как внутренняя свобода женщины. Ее слышно и видно за тысячи миль! Всем и каждому хочется идти за ней.