Как Макото Синкай чувствует жизнь: обзор аниме «‎Судзумэ, закрывающая двери»

Создатель самого кассового аниме в истории — речь о «Твоё Имя» — Макото Синкай выпустил очередную историю, которую теперь без труда можно посмотреть. Тлум.Ру обозревает « Судзумэ, закрывающая двери».

О чём?

Знакомьтесь с Судзумэ Ивато — ей 17 лет, она учится в обычной средней школе, расположенной в небольшом городке на острове Кюсю. Судзумэ постоянно снятся сны о давно погибшей матери. Живёт героиня вместе со своей тревожной тётей Тамаки Ивато.

Очередная утренняя поездка в школу оборачивается неожиданным знакомством. Высокий и статный парень — зовут его Сота Мунаката — спрашивает дорогу к ближайшим развалинам, где есть дверь. Судзумэ, не слишком сосредотачиваясь на просьбе, показывает направление. Чуть позже она и сама решает отправиться туда. Среди покорёженных останков прошлых построек Судзумэ видит необычную дверь. Видит и проходит в неё, так начинается череда непредсказуемых событий, среди которых будет оживший детский стульчик, говорящий кот, и даже не один, предотвращение землетрясений и многое другое, даже сепарация от родственников.

Синкай славится проникновенными историями о подростках, находящихся в обстоятельствах, к которым невозможно подготовиться. Это его авторская фишка — каждый раз персонажам требуется расширить внутренние ресурсы и начать исправлять патовое, казалось бы, положение.

Кому будет интересно посмотреть аниме?

Тем самым подросткам, продолжающим переживать травмирующие события из прошлого. Судзумэ здесь как начинает закрывать те самые двери — продолжая работу Соты, так и открывает дверь в собственные воспоминания, после чего начинает смотреть на жизнь иначе, отпуская боль, прорастившую в её душу корни ещё в детстве.

Взрослым история тоже, что называется, зайдёт, здесь интересно посмотреть на взаимодействия переживающей Тамаки. Она больше десятка лет воспитывает Судзумэ и не может отпустить её, переживая, что девушка совершит непоправимые ошибки — по большей части в любви, в которой у самой Тамаки не складывается. Угадаете, почему?

Как построен сюжет?

Это типичный представитель жанра road-trip, где герои начинают путь в точке, А и заканчивают в точке Б, не без проблем, споров и сложных для преодоления препятствий. За что, кстати, Синкая не слишком-то похвалили, посчитав, что создатель выбрал путь наименьшего сопротивления при режиссировании «Судзумэ». Итого: путешествие, катаклизмы, магия, говорящий стульчик, говорящий кот и всё в таком духе.

С кем на пути знакомится Судзумэ?

Только с хорошими людьми, это примечательно ещё и потому, что в своей душе девушка покой найти не в состоянии. То её едва знакомая погодка подвезёт до очередной локации с открывшейся дверью на мопеде, то в дождь заберёт с безжизненной остановки мать двух детей, а потом ещё и подработку устроит в караоке-баре. Судзумэ не чувствует в новых людях сопротивление — тоже интересный момент, что мужчин за весь сюжет, не считая Соты, она встречает двоих.

Первый — лучший друг Соты, Томоя Сэридзава, переживающий за его благополучие, второй — дед Соты, Хицудзиро Мунаката, знающий о проблемах внука. Закрытие дверей — умение, передающееся из поколения в поколение. Отдельного внимания стоит кот, гуляющий где ему вздумается, и кот этот крайне необычный, в подробности вдаваться не будем.

Какое настроение у истории?

Меланхолично-влюблённое. Сота будто бы современный аналог Хаула, врывается в жизнь Судзумэ, и даже все его «не ходи за мной, сам справлюсь» не работают на девушку, очарованную таинственной аурой незнакомца с первых секунд. История подростковой любви здесь не такая чёткая, как реальное историческое событие, оставившее след на жизнях многих японцев: в 2011 году на острове Хонсю произошло крупное землетрясение.

В аниме зло в виде гигантских червей, прорывающееся из другого мира, если не будет вовремя остановлено, вызовет очередное землетрясение. Здесь и там в карманах и сумках обычных людей периодически оживают мобильные, сигнализирующие о грядущей опасности. Вовремя закрыть дверь — уберечь сотни тысяч чужих жизней. Судзумэ изо всех сил пытается справиться с квестом, периодически окутанная заботой, о которой не просила, но которая ей так нужна.

Стоит ли смотреть?

Работы Синкая подходят под определённое настроение, когда хочется отвлечься от реальности и погрузиться в вымышленные события. Мультфильм продолжает демонстрировать детализированные пейзажи-картинки и обычный японский быт, такой спокойный и умиротворяющий. В путешествии Судзумэ множество интересных моментов, забавных и памятных встреч, переживаний, чувств. В аниме без труда найдутся отсылки на «Твоё имя», а зрители, обожающие сравнивать Синкая и Миядзаки-старшего, найдут даже больше причин вздыхать или улыбаться очевидно перекликающимся моментам из разных историй.