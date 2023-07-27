Кино недели: "Аманда"

10 августа в российский прокат выходит итало-французская комедийная мелодрама о дружбе и сложностях выстраивания отношений с людьми.

© Кадр из фильма "Аманда"

Почему стоит обратить внимание на эту кинокартину – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Главная героиня – молодая симпатичная девушка по имени Аманда. Последние годы жизни она провела в Париже, где получала образование. За время пребывания вдали от дома и семьи 24-летняя итальянка изменилась: она обзавелась странными привычками, нередко попадает в нелепые ситуации и в целом ведет себя не так, как раньше. Например, девушка покупает вещи на ранее накопленные баллы и сразу перепродает их, грезит об отношениях с незнакомцами и так далее.

Аманда много рассуждает о своей жизни и осознает, что у нее нет ни возлюбленного, ни карьеры, ни друзей, которым она могла бы отвести душу. Кроме того, она стала более отчужденной и необщительный с момента своего отъезда из Италии. Отчаявшаяся героиня начинает бороться с этим.

Так, она приезжает на родину и решает возобновить общение с Ребеккой – девушки дружили еще много лет назад, но Аманда уверена, что их приятельские отношения никуда не исчезли и подлежат возрождению. Задача не самая простая, ведь подруга детства тоже имеет трудности в общении с людьми. Фактически сюжет построен на встрече двух разных одиночеств и их взаимодействии.

Актеры

Главную роль в фильме исполнила восходящую звезда итальянского кинематографа Бенедетта Поркароли, известная своим участием в "Идеальных незнакомцах". Также она снималась в сериалах "Не убей" и "Девичьи секреты".

Отзывы

"Я испытал настоящее удовольствие от просмотра "Аманды". Фильм посвящен таким серьезным темам, как одиночество и отсутствие смысла жизни, но все это подается под соусом комичности. Получается не только порассуждать о важном, но и посмеяться", – так отозвался о фильме один из иностранных критиков.

Продолжительность