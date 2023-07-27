Кино недели: "Аманда"
10 августа в российский прокат выходит итало-французская комедийная мелодрама о дружбе и сложностях выстраивания отношений с людьми.
Почему стоит обратить внимание на эту кинокартину – в материале "Рамблера".
Сюжет
Главная героиня – молодая симпатичная девушка по имени Аманда. Последние годы жизни она провела в Париже, где получала образование. За время пребывания вдали от дома и семьи 24-летняя итальянка изменилась: она обзавелась странными привычками, нередко попадает в нелепые ситуации и в целом ведет себя не так, как раньше. Например, девушка покупает вещи на ранее накопленные баллы и сразу перепродает их, грезит об отношениях с незнакомцами и так далее.
Аманда много рассуждает о своей жизни и осознает, что у нее нет ни возлюбленного, ни карьеры, ни друзей, которым она могла бы отвести душу. Кроме того, она стала более отчужденной и необщительный с момента своего отъезда из Италии. Отчаявшаяся героиня начинает бороться с этим.
Так, она приезжает на родину и решает возобновить общение с Ребеккой – девушки дружили еще много лет назад, но Аманда уверена, что их приятельские отношения никуда не исчезли и подлежат возрождению. Задача не самая простая, ведь подруга детства тоже имеет трудности в общении с людьми. Фактически сюжет построен на встрече двух разных одиночеств и их взаимодействии.
Актеры
Главную роль в фильме исполнила восходящую звезда итальянского кинематографа Бенедетта Поркароли, известная своим участием в "Идеальных незнакомцах". Также она снималась в сериалах "Не убей" и "Девичьи секреты".
Компанию на экране ей составили Галатея Беллуджи ("Лечить живых", "Явление", "Золотая молодежь", "Дневники убийцы"), Джованна Меццоджорно ("Отверженные", "Окно напротив", "Поручитель", "Последний поцелуй"), Моника Наппо ("Рука бога", "Дом Gucci", "Лишний человек", "Римские приключения", "Все деньги мира") и другие актеры.
Отзывы
"Я испытал настоящее удовольствие от просмотра "Аманды". Фильм посвящен таким серьезным темам, как одиночество и отсутствие смысла жизни, но все это подается под соусом комичности. Получается не только порассуждать о важном, но и посмеяться", – так отозвался о фильме один из иностранных критиков.
Продолжительность
Заявленный хронометраж кинокартины – 93 минуты.