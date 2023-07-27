"Прекрасная эпоха": комедийная драма о ностальгии по молодости
В 2019-м году в прокат вышла французская драмеди "Прекрасная эпоха" о художнике, который переносится в прошлое, чтобы заново пережить лучшие моменты своей жизни.
Почему стоит обратить внимание на эту кинокартину – в материале "Рамблера".
Сюжет
Главный герой Виктор – талантливый художник в возрасте, переживающий кризис в отношениях с женой. Впрочем, можно сказать, что мужчина в целом находится в подвешенном моральном состоянии: его раздражают новые реалии, веяния и быстротечность времени. И даже родной сын не вызывает приятных эмоций из-за своих слишком уж оптимистичных и продвинутых взглядов.
Однажды Виктор встречает Антуана, человека с весьма необычной профессией: он стоит во главе "машины времени". Но речь не о фантастике и волшебстве: предприимчивый мужчина за счет профессиональных актеров и декораций переносит всех желающих в определенные эпохи. Когда-то Виктор оказал Антуану услугу, поэтому последний желает отблагодарить своего спасителя и перенести его в 1974-й год. Именно тогда художник был молод, красив, амбициозен и встретил свою любимую, с которой спустя 40 лет они не могут найти общий язык.
Виктор принимает предложение и отправляется в самое магическое путешествие в его жизни.
Актеры
Роль странника исполнил актер, режиссер и сценарист Даниель Отой ("Приключения Реми", "Жан де Флоретт", "Девушка на мосту", "Манон с источника"). Его проводником в мир воспоминаний стал Гийом Кане, известный своим участием в картинах "Влюбись в меня, если осмелишься", "Пляж" и "Не говори никому".
Супругу Виктора в реальном времени сыграла Фанни Ардан ("Вечерний прикид", "Париж, я люблю тебя", "Горизонт в огне", "Секреты"), а в день их встречи ею стала Дория Тилье ("Он и Она").
Награды
Фильм получил немало положительных рецензий критиков и был отмечен на различных кинофестивалях. Так, "Прекрасная эпоха" завоевала премию "Сезар" за лучший оригинальный сценарий и приз зрительских симпатий Сараевского кинофестиваля. Актеры и сценарист также были отмечены наградами.
"Ностальгическая атмосфера, уместный и колкий юмор, обильная, но не чрезмерная мелодраматичность, изысканность и даже щегольство формы – все вызывает желание еще раз вернуться в "Прекрасную эпоху" – так звучит одна из рецензий.