"Прекрасная эпоха": комедийная драма о ностальгии по молодости

В 2019-м году в прокат вышла французская драмеди "Прекрасная эпоха" о художнике, который переносится в прошлое, чтобы заново пережить лучшие моменты своей жизни.

© Кадр из фильма "Прекрасная эпоха"

Почему стоит обратить внимание на эту кинокартину – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Главный герой Виктор – талантливый художник в возрасте, переживающий кризис в отношениях с женой. Впрочем, можно сказать, что мужчина в целом находится в подвешенном моральном состоянии: его раздражают новые реалии, веяния и быстротечность времени. И даже родной сын не вызывает приятных эмоций из-за своих слишком уж оптимистичных и продвинутых взглядов.

Однажды Виктор встречает Антуана, человека с весьма необычной профессией: он стоит во главе "машины времени". Но речь не о фантастике и волшебстве: предприимчивый мужчина за счет профессиональных актеров и декораций переносит всех желающих в определенные эпохи. Когда-то Виктор оказал Антуану услугу, поэтому последний желает отблагодарить своего спасителя и перенести его в 1974-й год. Именно тогда художник был молод, красив, амбициозен и встретил свою любимую, с которой спустя 40 лет они не могут найти общий язык.

Виктор принимает предложение и отправляется в самое магическое путешествие в его жизни.

Актеры

Супругу Виктора в реальном времени сыграла Фанни Ардан ("Вечерний прикид", "Париж, я люблю тебя", "Горизонт в огне", "Секреты"), а в день их встречи ею стала Дория Тилье ("Он и Она").

Награды

Фильм получил немало положительных рецензий критиков и был отмечен на различных кинофестивалях. Так, "Прекрасная эпоха" завоевала премию "Сезар" за лучший оригинальный сценарий и приз зрительских симпатий Сараевского кинофестиваля. Актеры и сценарист также были отмечены наградами.