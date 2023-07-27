"Город золотой": история одной мистификации

Новый фильм Сергея Дебижева будет показан на кинофестивале в Выборге.

© Ревизор - культура

31-й фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет в Выборге с 4 по 11 августа. Среди 80 лент, которые будут там показаны, - новый фильм Сергея Дебижева "Город золотой". Эта лента рассказывает о главной музыкальной мистификации СССР, раскрытой совсем недавно.

Видео дня

Напомним: в 70-е годы прошлого века в стране вышла большим тиражом грампластинка фирмы "Мелодия" "Лютневая музыка XV1-XVII веков", ставшая очень популярной. Мелодией "Канцоны", приписанной композитору Франческо Канова да Милано, с этой пластинки поэт Анри Волохонский вдохновился и сочинил стихотворение "Над небом голубым", превратившееся впоследствии в знаменитую балладу.

И еще другая композиция с этого диска "Павана и гальярда", автором которой был указан Винченцо Галилей, стала мелодией еще одной песни на слова Волохонского "Конь унес любимого". Еще одно произведение с этого диска, ария "Аве Мария", приписанная Джулио Каччини, ставшая мировым оперным хитом, также после тщательного изучения, "помолодела" на несколько столетий.

Фильм Дебижева рассказывает о том, как спустя двадцать лет выяснилось, что у заявленных на обложке итальянских композиторов эпохи Возрождения вовсе нет таких произведений. Кто же автор? Оказывается, наш советский соотечественник, участник Великой Отечественной войны, композитор, гитарист-семиструнник, лютнист Владимир Вавилов (его не стало в 1973 году). Он написал не только эти, но и множество других произведений, ставшими шедеврами классиической музыки.

Но он был отнюдь не самоучка. Учился по классу гитары в ленинградской музыкальной школе для взрослых им.Н.А.Римского-Корсакова, изучал теорию музыки и композицию в народном кружке при Союзе композиторов. Причем Вавилов активно выступал в составе гитарного дуэта, концеритировал, был удостоен серебряной медали на межлдународном конкурсе в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Почему композитор скрывал свое авторство? Его дочь Тамара Владимировна обьясняет это так:

- Отец был уверен, что сочинения безвестного самоучки с банальной фамилией Вавилов никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна. Это было ему гораздо важнее, чем известность его фамилии…

Фильм "Город золотой" покажут в Выборге 8 августа. Читатели "Ревизора.ru" могут посмотреть его уже сейчас.