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Съемки последнего фильма Квентина Тарантино "Кинокритик" перенесли из-за забастовки актеров

Съемки последнего фильма режиссера Квентина Тарантино "Кинокритик" были отложены из-за забастовки Гильдии киноактеров США. Об этом сообщило издание World of Reel.

Съемки последнего фильма Тарантино перенесли из-за забастовки актеров
© Unsplash.com

Известно, что работа над кинолентой должна была начаться в конце сентября 2023 года. По сюжету, действия картины будут разворачиваться в 1977 году. Речь пойдет о кинокритике, который пишет для журналов для взрослых. За основу персонажа Тарантино взял реального критика.

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Новая дата начала съемок не сообщается.

Напомним, что 13 июля Гильдия актеров США объявила о начале забастовки.

Ранее "Рамблер" писал о том, как забастовка гильдии актеров США отразится на кинематографе.

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