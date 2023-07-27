Съемки последнего фильма Тарантино перенесли из-за забастовки актеров

Известно, что работа над кинолентой должна была начаться в конце сентября 2023 года. По сюжету, действия картины будут разворачиваться в 1977 году. Речь пойдет о кинокритике, который пишет для журналов для взрослых. За основу персонажа Тарантино взял реального критика.