Она - воин: выходит французский триллер «Идеальная ложь»

«Скажем так, я всегда хотел написать образ Мадлен честной и справедливой. И действительно, Мадлен не святая и не честолюбивая карьеристка, а сложная девушка, движимая очень твердыми убеждениями и постоянно борющаяся за продвижение идей, в которые она верит. Она борется как с социальным детерминизмом, так и с классовыми предрассудками, без колебаний нанося ответные удары. На съемочной площадке я часто говорил Ребекке, что Мадлен – воин, и ничто не могло отвлечь ее от цели».