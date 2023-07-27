Она - воин: выходит французский триллер «Идеальная ложь»
10 августа в российский прокат выходит психологический триллер «Идеальная ложь». Фильм снял французский режиссёр Сильвен Деклу. Картина рассказывает об отношениях бывших возлюбленных, метящих в высшие эшелоны власти, и общей тайне, которую они могут использовать друг против друга.
Главную роль в картине исполнила восходящая звезда французского кинематографа Ребекка Мардер, сыгравшая в последней картине Франсуа Озона «Моё преступление». Компанию Мардер на экране составили известный французский актер Бенжамен Лаверн, ранее исполнивший одну из самых заметных ролей в фильме открытия 76 Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри», а также актриса Эммануэль Берко, исполнительница главной роли в популярной французской картине «Мой король» Майвенн.
Сильвен Деклу рассказал:
«Скажем так, я всегда хотел написать образ Мадлен честной и справедливой. И действительно, Мадлен не святая и не честолюбивая карьеристка, а сложная девушка, движимая очень твердыми убеждениями и постоянно борющаяся за продвижение идей, в которые она верит. Она борется как с социальным детерминизмом, так и с классовыми предрассудками, без колебаний нанося ответные удары. На съемочной площадке я часто говорил Ребекке, что Мадлен – воин, и ничто не могло отвлечь ее от цели».