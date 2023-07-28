"Рука, качающая колыбель": драма об одержимости и мести
В далеком 1992-м году в прокат вышла психологическая драма "Рука, качающая колыбель", которая даст фору многим современным.
Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину – в материале "Рамблера".
Сюжет
Клэр Бартел беременна и периодически посещает врача Фландерса, который наблюдает за ее состоянием. Во время одного из приемов у женщины создается впечатление, что специалист ведет себя неподобающим образом. Шокированная неприятной ситуацией Клэр не знает, как поступить: написать жалобу на гинеколога или не делать этого – возможно, ей все померещилось? Муж Майкл настаивает на подаче заявления, и Клэр с ним соглашается.
Оказывается, что врач приставал ко многим пациенткам, и все они обвиняют его в сексуальных домогательствах. Происходящее начинает активно освещаться, многолетняя репутация доктора находится на грани разрушения. Мужчина не выдерживает давления и кончает жизнь самоубийством, а у его супруги Пейтон случается выкидыш. Женщина горюет из-за смерти любимого и неродившегося ребенка и решает отомстить за случившееся с ее семьей. Для этого она под чужим именем устраивается работать няней к Бартелам, которые, в отличие от нее, радуются пополнению в семействе и находятся на седьмом небе от счастья.
Актеры
Главные роли в драматическом триллере исполнили Аннабелла Шиорра ("Сопрано", "Куда приводят мечты", "Двенадцатилетние"), Ребекка Де Морнэй ("Короли Догтауна", "Музыка внутри", "Сияние") и Мэтт МакКой ("Ребенок напрокат", "Секреты Лос-Анджелеса", "Настоящий детектив").
Компанию на экране им составили Эрни Хадсон из "Дневника баскетболиста", известная американская актриса Джулианна Мур и другие актеры.
Отзывы
Кинокритики и зрители положительно отзываются о построении сюжета картины, игре главных героев и напряженной атмосфере.
"Помимо глубокого психологизма, которым наполнена чуть ли не каждая сцена фильма, он гармонично вобрал в себя черты триллера, фильма ужасов и даже детектива. Кроме того, картина великолепно срежиссирована, в ней нет ничего лишнего и отвлекающего от основной сюжетной линии, а нагнетающий атмосферу саспенс держит в напряжении до самой развязки", – так звучит одна из рецензий.