"Рука, качающая колыбель": драма об одержимости и мести

В далеком 1992-м году в прокат вышла психологическая драма "Рука, качающая колыбель", которая даст фору многим современным.

© Кадр из фильма "Рука, качающая колыбель"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Клэр Бартел беременна и периодически посещает врача Фландерса, который наблюдает за ее состоянием. Во время одного из приемов у женщины создается впечатление, что специалист ведет себя неподобающим образом. Шокированная неприятной ситуацией Клэр не знает, как поступить: написать жалобу на гинеколога или не делать этого – возможно, ей все померещилось? Муж Майкл настаивает на подаче заявления, и Клэр с ним соглашается.

Оказывается, что врач приставал ко многим пациенткам, и все они обвиняют его в сексуальных домогательствах. Происходящее начинает активно освещаться, многолетняя репутация доктора находится на грани разрушения. Мужчина не выдерживает давления и кончает жизнь самоубийством, а у его супруги Пейтон случается выкидыш. Женщина горюет из-за смерти любимого и неродившегося ребенка и решает отомстить за случившееся с ее семьей. Для этого она под чужим именем устраивается работать няней к Бартелам, которые, в отличие от нее, радуются пополнению в семействе и находятся на седьмом небе от счастья.

Актеры

Кадр из фильма "Рука, качающая колыбель"

Компанию на экране им составили Эрни Хадсон из "Дневника баскетболиста", известная американская актриса Джулианна Мур и другие актеры.

Отзывы

Кинокритики и зрители положительно отзываются о построении сюжета картины, игре главных героев и напряженной атмосфере.