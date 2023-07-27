Забытые сериалы из 90-х, которые вызовут ностальгию

Популярные в 90-х фильмы и сериалы значительно уступают современным по технологии съемки, но для тех, кто застал период этих премьер, они хранят память и могут вызвать нотки ностальгии.

© Кадр из сериала "Альф"

Сейчас их смотрят не так активно, но те, кто соскучился по временам конца прошлого столетия, точно стоит посмотреть их. О том, что включить в ближайшие вечера, — в материале “Рамблера”.

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“Альф” (1986-1990)

Сериал шел всего четыре года, но прочно вписался в поп-культуру 90-х годов прошлого века. Премьера сериала в России состоялась в 1996 году и получила хороший отклик у телезрителей, поэтому ситком показывали еще несколько лет повторами.

Сюжет рассказывает о пришельце, который летел с одной планеты на другую, но случайно упал на гараж обычной американской семьи. Его новые друзья назвали его Альф и спрятали от спецслужб США. О приключениях пришельца на Земле и рассказывает каждая из серий комедии.

“Баффи — истребительница вампиров” (1997–2003)

Кадр из сериала "Баффи — истребительница вампиров"

Современные подростки называют этот сериал “Сумерками из 90-х”. И действительно сериал про вампиров, который появился после одноименного фильма, стал невероятно популярным у телезрителей. Проект запустил целую франшизу, в которую вошли серия книг, комиксы, компьютерные игры, игрушки и сувенирная продукция.

В центре сюжета сериала находится обычная девушка по имени Баффи, но она обладает сверхъестественными силами. Поэтому после школы ей приходится бороться со злом и совмещать это со встречами с друзьями и первыми отношениями.

«V.I.P.» (1998–2002)

Кадр из сериала «V.I.P.»

Секретом успеха сериала стала памела Андерсон, которая сыграла главную роль. Тогда она была иконой Голливуда и задала тренд на белые волосы и пышный бюст, после чего все зарубежные актрисы захотели быть похожими на нее. Картинка пестрит дорогими украшениями, брендами и самыми модными машинами.