Самые громкие скандалы на съемках советских фильмов

Глядя на многие любимые советские фильмы, сегодня даже трудно представить, какие страсти порой кипели на съёмочных площадках. И какие скандалы разгорались между актёрами и режиссёрами. Мы решили вспомнить самые знаменитые киноскандалы советских картин.

«Белое солнце пустыни»

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На роль Фёдора Сухова в «Белом солнце пустыни» изначально был утверждён Георгий Юматов. Он даже получил часть гонорара. Однако в назначенный день съёмок актёр на площадке не появился. Взломав дверь гостиничного номера, группа обнаружила Юматова, лежащего на кровати мертвецки пьяным. Вдобавок актёрское лицо хранило яркие следы минувшей драки.

Выяснилось, что вечером Юматов с компанией поминал погибшего накануне известного режиссёра Никиту Курихина. Поминание плавно переросло в драку.

Для того, чтобы юматовское лицо приняло пристойный вид, нужно было не меньше недели. Снимать же надо было прямо сейчас. К тому же не было никакой гарантии, что и в дальнейшем актёр вновь не выкинет что-нибудь подобное. Поэтому Мотыль срочно вызвал на съёмки Анатолия Кузнецова. Юматов же отбыл со съёмок без копейки денег, поскольку пропил всю имевшуюся у него наличность.

«Земля Санникова»

Утверждённые на главные роли в картине кинозвёзды – Сергей Шакуров, Олег Даль, Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин с самого начала не приняли начинающих режиссёров. Знаменитые актёры считали их дилетантами, принимали в штыки все указания и даже обращались к руководству «Мосфильма» с требованием отстранить непрофессионалов от работы.

«Кончилось тем, что из фильма ушёл Сергей Шакуров, который должен был играть роль ссыльного. Его пришлось заменить Юрием Назаровым. И я очень доволен тем, что делал в фильме Назаров, хотя уверен, что Шакуров тоже сделал бы не хуже», – рассказал нам один из режиссёров картины Альберт Мкртчян.

Остальные актёры в итоге, поддавшись на уговоры киночиновников, согласились сниматься в картине. Шакуров счёл это предательством.

«Я вырубил этих двух людей из своей жизни – Даля и Дворжецкого…» – вспоминал потом он.

Отношения с оставшимися актёрами у режиссёра складывались тоже непросто. Так, по словам Альберта Мкртчяна, ему было бесконечно сложно работать с Олегом Далем, который на съёмках беспробудно пил.

«Иной раз на съёмках крупного плана приходилось держать его за ноги, чтобы он не упал. Очень было сложно! Я с ним разговаривал неоднократно, просил. Но бесполезно, он всё равно пил. И некоторые съёмки приходилось просто отменять, потому что в таком состоянии снимать его было нельзя», – жаловался режиссёр.

В итоге он убил героя Олега Даля несколько раньше, чем это предполагалось по сценарию, а остаток текста отдал Дворжецкому.

Сам Даль тоже не очень лестно отзывался о режиссёрах картины: «Клинические недоноски со скудными запасами серого вещества, засиженного помойными зелёными мухами».

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

У Василия Ливанова, игравшего Шерлока Холмса, с самого начала не сложились отношения с режиссёром картины Игорем Масленниковым.

По словам последнего, знаменитый актёр оказался просто плохим человеком. И все восемь лет, что шли съёмки фильмов о Холмсе, он терпел Ливанова только потому, что тот идеально попал в образ. Хотя своим успехом картина, по мнению режиссёра, обязана больше образу доктора Ватсона.

«Я думаю, что успех наших фильмов заключается не в Ливанове, а в Соломине, – делился с нами Игорь Масленников. – Виталий Соломин «сделал» Холмса. Благодаря его реакциям образ Холмса получился таким объёмным. Так что Василий Борисович напрасно думает, что это всё только его заслуга.

Кроме того, говорят, что Василий Ливанов из-за чрезмерного пристрастия к выпивке порой даже срывал съёмки. Но сам актёр это решительно опровергал.

Окончательно же отношения между Ливановым и Масленниковым разладились после того, как режиссёр получил Госпремию за картину. Ни сам Ливанов, ни Виталий Соломин, ни главный оператор фильма в число награждаемых включены не были.