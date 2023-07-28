«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва заявила, что фильм «Чебурашка» может появиться на телеэкранах в канун Нового года.

© Кадр из фильма "Чебурашка"

В беседе с газетой «Известия» на премьере музыкального шоу «Чебурашка» Слащёва рассказала, что фильм в прокате собрал 6,8 млрд рублей.

Также, по её словам, фильм уже приобрели десять стран, среди них — Арабские Эмираты, Израиль. Сейчас ведутся переговоры со странами Восточной Европы и Китая.