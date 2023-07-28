Стал известен фильм закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля

Сюжет фильма будет разворачиваться летом 1957 года, когда бывший автогонщик Феррари (Драйвер) переживает личный кризис. Его сын Альфредо скончался от мышечной дистрофии, а построенной вместе с женой Лаурой компании угрожает банкротство. От отчаяния он решается принять участие в знаменитой гонке Mille Miglia.