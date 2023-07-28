Стал известен фильм закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля
Биографичная драма «Феррари» режиссера Майкла Манна с Адамом Драйвером в главной роли станет фильмом закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля, сообщает IndieWire.
Сюжет фильма будет разворачиваться летом 1957 года, когда бывший автогонщик Феррари (Драйвер) переживает личный кризис. Его сын Альфредо скончался от мышечной дистрофии, а построенной вместе с женой Лаурой компании угрожает банкротство. От отчаяния он решается принять участие в знаменитой гонке Mille Miglia.
Роль Лауры Феррари сыграет Пенелопа Круз. Также в фильмы снимутся Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Джек О'Коннелл, и Сара Гадон. В основу сценария легла биография Энцо Феррари, написанная журналистом Броком Йэтсом.
Юбилейный Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года.