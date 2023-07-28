Виктор Гинзбург снимает экранизацию романа Пелевина

Известный режиссер Виктор Гинзбург приступил к работе над экранизацией романа «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина. Проект находится на ранней стадии разработки и пока не назначены съемочная команда и актерский состав.

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Роман «S.N.U.F.F.» рассказывает о мире после апокалипсиса, где люди сражаются против орков. Книга была опубликована в 2011 году.